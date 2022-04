Phát triển thành công loại băng y tế có chứa kháng sinh

Thuốc kháng sinh được coi là một trong những yếu tố quan trọng giúp điều trị các vết thương bị nhiễm trùng. Tuy nhiên, ở các phương pháp điều trị hiện tại, vẫn có một số lượng lớn thuốc kháng sinh bị lãng phí trong quá trình vết thương được phục hồi. Điều này không chỉ làm lãng phí thuốc mà còn góp phần gây ra tác dụng phụ không mong muốn, hoặc nghiêm trọng hơn là giúp vi khuẩn kháng thuốc kháng sinh phát triển.

Nhằm khắc phục điểm yếu này, các nhà khoa học tại Trung tâm nghiên cứu Empa (Thụy Sĩ) đã tạo ra một loại băng y tế mới có khả năng tiết thuốc kháng sinh theo điều kiện phục hồi của vết thương. Theo đó, miếng băng này sẽ chỉ nhả thuốc khi phát hiện các dấu vết nhiễm trùng trên vết thương của người bệnh.

Băng y tế mới gồm một màng sợi nano làm từ polymer PMMA (polymethyl methacrylate) kết hợp với polymer Eudragit. Thuốc khử trùng octenidine dihydrochloride được bọc trong những sợi này.

Loại băng y tế này có thể "nhả" kháng sinh khi vết thương bị viêm

Khi bề mặt vết thương nằm trong phạm vi nhiệt độ da bình thường, từ 32 đến 34 độ C, hỗn hợp polymer vẫn ở trạng thái rắn và giữ thuốc bên trong. Tuy nhiên, nếu bị viêm do nhiễm trùng và nhiệt độ bề mặt vết thương tăng lên ít nhất 37 độ C, polymer sẽ chuyển sang trạng thái mềm hơn, nhả một lượng octenidine dihydrochloride vào mô bị nhiễm trùng.

Khi phần nhiễm trùng được điều trị và vết thương nguội đi, polymer sẽ cứng lại, tiếp tục giữ phần còn lại của thuốc khử trùng. Băng y tế có thể nhả octenidine dihydrochloride 5 lần trước khi dùng hết toàn bộ thuốc.

Nhóm nhà khoa học đang cố gắng giảm sự gia tăng nhiệt độ cần thiết để kích hoạt vật liệu, đồng thời nghiên cứu sử dụng các loại thuốc khác, ví dụ như thuốc kháng sinh thật. Nghiên cứu mới được công bố trên tạp chí ACS Applied Bio Materials.

Đây không phải loại băng y tế đầu tiên có khả năng nhả thuốc khi phát hiện nhiệt độ tăng do nhiễm trùng. Trước đó, các nhà nghiên cứu tại Đại học Tufts cũng đang phát triển băng y tế sử dụng cảm biến điện tử để thực hiện công việc này. Sản phẩm băng y tế điện tử của Tufts sử dụng các cảm biến đo nhiệt độ và độ pH để theo dõi tình trạng nhiễm trùng và viêm của vết thương.

Tác giả: Bảo Linh (t/h)

Nguồn tin: vietQ.vn