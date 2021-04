Phạt hơn 200 triệu đồng nhóm người Trung Quốc nhập cảnh trái phép vào Việt Nam

Ngày 8/4, theo tin từ Công an tỉnh Nghệ An, đơn vị vừa ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính, đồng thời bàn giao 53 người Trung Quốc nhập cảnh trái phép cho cơ quan chức năng để trục xuất về nước.

Theo đó, Công an Nghệ An phạt hành chính 53 người với tổng số tiền phạt 210 triệu đồng (mỗi người bị phạt 4 triệu đồng; 1 người do chưa đủ 18 tuổi nên chỉ phạt 2 triệu đồng).

Tất cả những người này bị phạt vì hành vi qua lại biên giới quốc gia mà không làm thủ tục xuất, nhập cảnh theo khoản a, điểm 3, Điều 17, Nghị định 167 của Chính phủ.

Xe khách chở 53 người Trung Quốc nhập cảnh trái phép bị tạm giữ ở Nghệ An.

Khoảng 12h ngày 9/3, xe khách giường nằm BKS 65B - 017.81 của nhà xe Trà My chạy tuyến Bắc – Nam chở 57 người (4 người Việt Nam và 53 người Trung Quốc) nhập cảnh trái phép.

Khi đi đến thị xã Hoàng Mai (Nghệ An), xe này bị cơ quan chức năng phát hiện, yêu cầu nhà xe và hành khách về khu cách ly tại huyện Hưng Nguyên (Nghệ An) để kiểm tra thủ tục hành chính. Tất cả những người này không có giấy tờ hợp pháp nên được đưa vào cách ly phòng dịch COVID-19.

Sau khi hết thời hạn cách ly 14 ngày, xét nghiệm 2 lần với kết quả âm tính với COVID-19, 53 người Trung Quốc này bị xử phạt vi phạm hành chính, làm thủ tục trục xuất về nước.

Hai người Việt Nam tiếp tay cho 53 người Trung Quốc này nhập cảnh trái phép bị cơ quan chức năng Nghệ An khởi tố là Lê Trung Kiệt (27 tuổi, trú quận Thốt Nốt, Cần Thơ) và Nguyễn Bá Tùng (40 tuổi, trú TP Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long).

Tác giả: TRẦN LỘC

Nguồn tin: Báo VTC News