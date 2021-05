Phát hiện, tổ chức cách ly 2 đối tượng nhập cảnh trái phép

Thực hiện các thủ tục PCD Covid – 19 (sát khuẩn, đo thân nhiệt…) các đối tượng nhập cảnh trái phép theo quy định

Vào hồi 15h30 ngày 9/5, tổ tuần tra của chốt quản lý bảo vệ biên giới và phòng chống dịch số 6 Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế (BP CK QT) Nậm Cắn thực hiện nhiệm vụ tại khu vực từ mốc số 406 đến mốc số 407 biên giới Việt Nam – Lào (thuộc bản Khánh Thành, xã Nậm Cắn, huyện Kỳ Sơn, tỉnh Nghệ An) thì phát hiện đối tượng Vi Văn Điều (SN 1986, trú tại xã Bình Chuẩn, huyện Con Cuông, tỉnh Nghệ An) và Ngân Văn Điền (SN 1982, trú tại xã Nga My, huyện Tương Dương, tỉnh Nghệ An) đã có hành vi nhập cảnh trái phép.

Qua điều tra, xác minh trước đó vào tháng 1 năm 2019, Vi Văn Điều xuất cảnh sang Lào qua CK QT Nậm Cắn bằng giấy thông hành; còn Ngân Văn Điền xuất cảnh sang Lào qua CK QT Cầu Treo bằng giấy thông hành vào tháng 2 năm 2020. Cả 2 đều làm công nhân tại thủy điện Nậm Ngừm 4, thuộc bản Xai, huyện Phù Cụt, tỉnh Xiêng Khoảng, Lào. Do tình hình dịch bệnh COVID – 19 tại Lào có những diễn biến phức tạp, 2 đối tượng muốn về nước nhưng sợ phải đi cách ly nên ngày 6/5, Điền và Điều bắt xe khách đến huyện Noọng Hét, tỉnh Xiêng Khoảng; đến trưa ngày 9/5, 2 đối tượng nhờ một người đàn ông Lào chỉ đường cắt rừng để về Việt Nam. Tiếp đó, Điền và Điều đi bộ theo đường mòn qua biên giới để nhập cảnh trái phép thì bị lực lượng tuần tra phát hiện, bắt giữ.

Đồn BP CK QT Nậm Cắn đã tiến hành các biện pháp đảm bảo công tác PCD theo quy định, hoàn chỉnh hồ sơ ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính và đưa 2 đối tượng đi cách ly tập trung phòng chống dịch COVID – 19 theo quy định./.

