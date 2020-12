Phát hiện thêm 3 phụ nữ nhập cảnh "chui" cùng bệnh nhân 1440

Liên quan đến bệnh nhân 1440, sáng 31/12, ông Lê Văn Phước, Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang, Phó trưởng ban thường trực Ban chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh An Giang cho biết, qua kết quả điều tra, xác minh ban đầu về các trường hợp nhập cảnh trái phép qua đường mòn, lối mở ở vực cửa khẩu thuộc xã Khánh Bình, huyện An Phú, các lực lượng chức năng tỉnh An Giang phát hiện ngoài 5 trường hợp đi chung xe với bệnh nhân 1440, đi từ biên giới Myanmar, Thái Lan, Campuchia về Việt Nam, còn có 3 đối tượng là phụ nữ tại Campuchia cùng tham gia nhập cảnh trái phép.

Cả 9 trường hợp này, sau khi nhập cảnh trái phép vào Việt Nam, cùng di chuyển đến khu vực ấp Búng Nhỏ, xã Khánh Bình, huyện An Phú, tỉnh An Giang thì chia thành 2 nhóm.

Nhóm thứ nhất gồm 6 người (trong đó có bệnh nhân 1440) lên ô tô 7 chỗ do tài xế M.V.T. (sinh năm 1990, ngụ ấp Vĩnh Hưng, xã Vĩnh Lộc, huyện An Phú, tỉnh An Giang) điều khiển - người đang được cách ly tập trung tại Trung tâm Y tế huyện Long Phú (tỉnh Sóc Trăng).

Nhóm thứ nhất, trong đó có bệnh nhân 1440, đi trên chiếc xe do tài xế T. cầm lái.

Nhóm thứ 2 gồm 3 người phụ nữ được ông T.V.U. (ngụ ở huyện An Phú) chở trên xe ô tô BKS 67A-15173, chạy thẳng ra quốc lộ 91B đến gần cầu Cồn Tiên (xã Đa Phước, huyện An Phú) cho xuống xe 1 người đi về Cà Mau. Ông T.V.U. đã có kết quả xét nghiệm lần 1 âm tính với SARS-CoV-2, đang cách ly tại huyện An Phú.

Ông U. giao 1 khách cho người bạn tên Th. (đã có kết quả xét nghiệm lần 1 âm tính, đang cách ly tại thành phố Châu Đốc, An Giang) chở về Cà Mau.

Riêng ông T.V.U. tiếp tục chở 2 người khách còn lại lên TP Hồ Chí Minh. Hành trình di chuyển của ông U. từ Tân Châu (An Giang) qua Tân Hồng (Đồng Tháp) rồi đến Tân Hưng (Long An), trên đường đi có ghé một số chỗ…

An Giang tiếp tục khẩn trương truy vết các đối tượng tiếp xúc gần với bệnh nhân 1440 và 1452

Hiện nay, UBND tỉnh An Giang đã chỉ đạo Công an tỉnh và các ngành chức năng khẩn trương truy vết, khoanh vùng các đối tượng có tiếp xúc gần với những trường hợp nhập cảnh trái phép này để tiến hành cách ly y tế theo đúng quy định.

Trước đó, sau khi có thông tin bệnh nhân số 1440 dương tính với Covid-19 nhập cảnh trái phép vào Việt Nam, Công an tỉnh An Giang đã chủ động phối hợp với công an các tỉnh Vĩnh Long, Đồng Tháp, Sóc Trăng, Thành phố Cần Thơ và Thành phố Hồ Chí Minh để tập trung rà soát những người tiếp xúc với bệnh nhân này.

Hiện bệnh nhân 1440 đang được điều trị tại bệnh viện Lao và Bệnh phổi Vĩnh Long

Theo lời khai của tài xế M.V.T., khoảng 2h ngày 24/12, anh đón 6 người (5 nam, 1 nữ) tại cầu 3C ở ấp Búng Nhỏ, xã Khánh Bình, huyện An Phú, tỉnh An Giang chở về Thành Phố Hồ Chí Minh.

Từ chiều 24/12 cho đến khi được đưa đi cách ly tại Trung tâm Y tế huyện Long Phú (tỉnh Sóc Trăng) vào chiều 28/12, anh T. tiếp xúc với nhiều người ở An Giang, Kiên Giang, thành phố Cần Thơ và tỉnh Sóc Trăng. Kết quả xét nghiệm lần 1 của anh T. cho kết quả âm tính với SARS-CoV-2.

Riêng 5 người đi chung với bệnh nhân 1440, đã có 3 người dương tính với với SARS-CoV-2.

Liên quan đến thông tin này, Công an tỉnh An Giang đã khởi tố vụ án hình sự "Tổ chức cho người khác nhập cảnh trái phép" xảy ra tại huyện An Phú, tỉnh An Giang vào ngày 24/12/2020, theo điều 348 Bộ luật Hình sự để điều tra xử lý theo quy định của pháp luật.

Tác giả: Minh Anh

Nguồn tin: Báo Dân trí