Phát hiện hộp kim tiêm đã sử dụng, dùi cui và súng trên ô tô người đàn ông

Đối tượng Hoàng Đình Công (bên phải).

Thông tin từ Công an tỉnh Quảng Bình, khoảng 20h ngày 20/12, tổ công tác phản ứng nhanh, cơ động của Công an tỉnh Quảng Bình kiểm tra ô tô mang biển kiểm soát 60C-370.87 do Hoàng Đình Công (sinh năm - SN 1973) điều khiển, chở Hoàng Đình Tuấn (SN 1971, cùng trú tại huyện Đô Lương, tỉnh Nghệ An).

Lực lượng chức năng phát hiện trên xe 1 hộp đựng các loại bơm kim tiêm đã qua sử dụng và chưa sử dụng, 6 gói nhỏ chứa tinh bột màu trắng mà đối tượng khai nhận là heroin, 1 dùi cui điện, 1 súng bắn điện và một bình xịt hơi cay.

Đối tượng cùng tang vật, phương tiện được bàn giao cho Công an huyện Bố Trạch điều tra, làm rõ.

Tác giả: Q.Bình

Nguồn tin: Báo Pháp luật Việt Nam