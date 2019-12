CSGT truy đuổi đối tượng đi xe 7 chỗ vận chuyển động vật hoang dã như phim hành động

Chiều 22/12, trao đổi với PV báo Người Đưa Tin, lãnh đạo Phòng CSGT Công an tỉnh Lạng Sơn cho biết, ngày 21/12, đơn vị đã phát hiện, xử lý nhóm đối tượng điều khiển xe ô tô 7 chỗ di chuyển trên QL1 có dấu hiệu vận chuyển trái phép động vật hoang dã, quý hiếm đoạn qua trạm CSGT Tùng Diễn (huyện Chi Lăng, tỉnh Lạng Sơn).

Xem clip:

Your browser does not support the video tag.

Theo đó, trong quá trình kiểm tra, các đối tượng bất hợp tác, phóng xe bỏ chạy về hướng Hà Nội nên bị lực lượng chức năng truy đuổi hơn 10km. Chỉ đến khi tuyến đường bị ách tắc, lực lượng chức năng mới khống chế được các đối tượng trên.

Hình ảnh CSGT truy đuổi nhóm đối tượng được ghi lại (ảnh cắt từ clip).

Quá trình kiểm tra phát hiện trên xe vận chuyển 400 con chim hoang dã, nghi là các cá thể động vật hoang dã, quý hiếm đang trên đường vận chuyển đến nơi tiêu thụ. Hiện, các đối tượng và tang vật nêu trên đang được bàn giao cho Công an huyện Chi Lăng (tỉnh Lạng Sơn) mở rộng điều tra, xử lý theo quy định.

Trước đó, đoạn clip ghi lại cảnh lực lượng CSGT truy đuổi, khống chế tài xế xe 7 chỗ bỏ chạy đang nhận rất nhiều sự quan tâm của dân mạng.