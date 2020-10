Phát hiện cơ sở kinh doanh nhiều sản phẩm thuốc lá điện tử nhập lậu qua mạng xã hội

Cụ thể, ngày 07/10/2020, Đội QLTT số 11 - Cục QLTT Nghệ An phối hợp với Phòng An ninh kinh tế Công an tỉnh Nghệ An tiến hành kiểm tra Cơ sở kinh doanh Thuốc lá điện tử tại địa chỉ đường Phan Chu Trinh, phường Đội Cung, thành phần Vinh, Nghệ An do ông N.C.T làm chủ đồng thời cũng là chủ tài khoản Mạng xã hội facebook V.P.

Giao diện Tài khoản Facebook của đối tượng.

Tại thời điểm kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện Cơ sở này đang bày bán 42 sản phẩm hàng hoá bao gồm 12 Máy hút thuốc lá điện tử hiệu MARVEL, FOD, VCOPOO, 30 lọ Tinh dầu thuốc lá điện tử với các hương vị khác nhau là hàng nhập lậu, không rõ nguồn gốc xuất xứ, không được phép lưu thông trên thị trường

Làm việc với Đoàn kiểm tra, ông N.C.T thừa nhận toàn bộ vi phạm của mình, theo ông N.C.T hoạt động kinh doanh của cơ sở chủ yếu diễn ra qua mạng xã hội facebook với các bài đăng, video livestream để khách đặt hàng và các hình thức sinh hoạt theo kiểu câu lạc bộ “Vape club” diễn ra tại cửa hàng.

Chủ cơ sở cũng khai nhận toàn bộ số hàng hóa trên được mua trôi nổi trên thị trường thông qua mạng Internet về bán kiếm lời nên không rõ nguồn gốc xuất xứ, không có hóa đơn chứng từ kèm theo.

Hiện lực lượng chức năng đã tạm giữ toàn bộ số hàng trên, để xác minh xử lý theo quy định của pháp luật.

Lực lượng chức năng tiến hành kiểm tra hàng hóa tại Cơ sở.

Theo thông tin từ Cục QLTT Nghệ An, thời gian gần đây, trên thị trường xuất hiện tình trạng kinh doanh, mua bán, trao đổi các sản phẩm thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng, shisha... Đây là các loại thuốc lá thế hệ mới chưa được phép lưu hành tại Việt Nam.

Các sản phẩm này chủ yếu được đưa vào thị trường nội địa qua con đường xách tay, nhập lậu. Việc mua bán, quảng cáo, giới thiệu sản phẩm, chia sẻ thông tin chủ yếu diễn ra trên các mạng xã hội thông qua các tài khoản Facebook nhằm vào đối tượng khách hàng trẻ, thanh niên.

Tác giả: Anh Vũ

Nguồn tin: Pháp Luật Plus