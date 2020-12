Phát hiện bộ xương người nghi nạn nhân sạt lở núi ở Quảng Nam

Sáng 10-12, trung tá Phạm Thế Long, Phó trưởng Công an huyện Bắc Trà My (tỉnh Quảng Nam), cho biết lực lượng chức năng đang tổ chức khám nghiệm tử thi, điều tra danh tính của thi thể người vừa được phát hiện trên địa bàn.

Một nạn nhân vụ lở núi ở Nam Trà My được tìm thấy ven bờ sông Leng

Trước đó, ngày 9-12, người dân đi làm rẫy tá hỏa phát hiện một thi thể người chỉ còn trơ lại bộ xương tại khu vực sông Nước Xa đoạn chảy qua địa phận xã Trà Giáp, huyện Bắc Trà My. Do địa hình phức tạp, khó di chuyển nên đến sáng 10-12, các lực lượng chức năng mới có thể tiếp cận, tổ chức khám nghiệm.

Trung tá Phạm Thế Long cho biết nơi phát hiện bộ xương người nằm giáp ranh với xã Trà Mai, huyện Nam Trà My nên nhiều người đặt nghi vấn đây có thể là thi thể của nạn nhân mất tích do lở núi hôm 28-10 ở xã này. Khu vực này nằm cách xa, ngược lên phía trên nên có thể loại trừ khả năng đây là nạn nhân trong vụ sạt lở núi ở xã Trà Leng, huyện Nam Trà My.

Trước đó, vào hôm 28-10, tại huyện Nam Trà My xảy ra nhiều vụ sạt lở núi khiến hàng chục người chết và mất tích. Tại xã Trà Leng, lực lượng chức năng tìm thấy 9 thi thể (còn 13 người mất tích); tại xã Trà Vân đã tìm được tất cả 8 thi thể; tại xã Trà Mai còn 1 người mất tích. Ngoài ra, tại xã Phước Lộc, huyện Phước Sơn vẫn còn 4 người mất tích (mới tìm được 9 thi thể).

Tác giả: Tr.Thường

Nguồn tin: Báo Người Lao Động