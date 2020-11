Phát hiện 74 người dương tính với ma túy trong quán bar

Hiện trường phát hiện 74 khách trong quán bar dương tính với ma túy.

Vào khoảng 2 giờ ngày 22-11, Công an TP Thuận An phối hợp các đơn vị nghiệp vụ và Phòng Cảnh sát cơ động Công an tỉnh Bình Dương đã tiến hành kiểm tra hành chính quán bar SIX T Club thuộc khu phố 4, phường An Phú, TP Thuận An.

Tại thời điểm kiểm tra, lực lượng Công an phát hiện một đối tượng tàng trữ trái phép chất ma túy và thu giữ một số viên nén, túi nilon chứa ma túy tổng hợp bị các đối tượng ném xuống sàn. Qua kiểm tra nhanh đã phát hiện 74/180 khách trong quán bar dương tính với chất ma túy.

Làm việc với cơ quan chức năng tại thời điểm kiểm tra, đại diện quán bar SIX T Club không xuất trình được hợp đồng lao động của 39 nhân viên đang làm việc tại quán, không xuất trình được hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ của số hàng hóa là rượu ngoại hiệu Chivas 12, 18, Henesy và thuốc lá A-rập…

Công an TP Thuận An đã tiến hành lập biên bản, tiếp tục xác minh, xử lý đối với 74 người dương tính với chất ma túy.

Tác giả: TRỊNH BÌNH

Nguồn tin: Báo Nhân dân