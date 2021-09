Phát hiện 71kg pháo nổ trên chiếc xe chở hàng

Ngày 15-11, theo thông tin từ cục Quản lý thị trường (QLTT) tỉnh Nghệ An, sau khi phát hiện xe ô tải chở 71kg pháo nổ các loại, đơn vị đang phối hợp với Công an tỉnh Nghệ An điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

Cơ quan chức năng kiểm tra xe tải chở pháo

Trước đó, Vào hồi 16g ngày 14-9, đội QLTT số 11 (Cục QLTT Nghệ An) phối hợp với các lực lượng chức năng kiểm tra xe ô tô tải mang biển kiểm soát 43C-232.76 do ông Trần Hoàng Quân, hộ khẩu thường trú tại Tiểu khu 15, phường Bắc Lý, TP Đồng Hới (Quảng Bình) điều khiển theo hướng từ Nam ra Bắc.

Qua kiểm tra ban đầu, cơ quan chức năng phát hiện trên xe đang vận chuyển 71 kg pháo nổ các loại do nước ngoài sản xuất được đựng trong các thùng carton. Lúc bấy giờ, lái xe Quân không xuất trình được hóa đơn, chứng từ liên quan đến số pháo nổ nói trên nên đội QLTT số 11 đã tiến hành lập biên bản.

71kg pháo nổ sau đó đã được lực lượng QLTT bàn giao lại cho Công an tỉnh Nghệ An để tiếp tục điều tra, làm rõ.

Tác giả: Nguyên Hồ

Nguồn tin: Pháp luật & Xã hội