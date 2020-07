Phạt Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu và Dịch vụ tổng hợp Nghệ An 40 triệu vì xây dựng công trình không phép

Quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu và dịch vụ tổng hợp Nghệ An của UBND TP Vinh.

Vừa qua, UBND TP Vinh (Nghệ An) đã ra Quyết định số 686/QĐ-XPVPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu và dịch vụ tổng hợp Nghệ An do ông Võ Văn Quỳnh làm Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm giám đốc.

Theo đó, Công ty này đã thực hiện hành vi vi phạm hành chính tổ chức thi công xây dựng công trình tại số 11, đường Quang Trung, phường Quang Trung, TP Vinh (Nghệ An).

Công trình xây dựng không phép.

Cụ thể, trên thửa đất số 13, tờ bản đồ số 12 bản đồ địa chính phường Quang Trung không có giấy phép xây dựng mà theo quy định phải có giấy phép xây dựng đối với công trình có yêu cầu lập dự án đầu tư xây dựng. Hiện trạng theo Biên bản vi phạm hành chính số 01 ngày 16/6/2020 của UBND phường Quang Trung, tại vị trí nói trên công ty đang thi công 04 ki-ốt liền kề, kích thước (10,55m x 7,5m x 3,4m) và 02 nhà vệ sinh kích thước (2,6m x 3,6m x 2,3m) các công trình đang dang dở chưa hoàn thành.

Với hành vi vi phạm trên, UBND TP Vinh đã áp dụng mức xử phạt hành chính 40.000.000 đồng (Bốn mươi triệu đồng) đối với Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu và dịch vụ tổng hợp Nghệ An.

Cũng theo Quyết định này, UBND thành phố Vinh yêu cầu doanh nghiệp dừng ngay hành vi vi phạm. Trong thời hạn 60 ngày kể từ ngày lập Biên bản vi phạm hành chính, Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu và dịch vụ tổng hợp Nghệ An phải làm thủ tục đề nghị cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép xây dựng.

Hết thời hạn này, công ty không xuất trình giấy phép xây dựng thì bị áp dụng biện pháp buộc tháo dỡ công trình, phần công trình vi phạm theo quy định.

Tác giả: Ngọc Tuấn

Nguồn tin: taichinhdoanhnghiep.net.vn