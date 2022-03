Phạt 66 triệu, đình chỉ cơ sở kinh doanh vi phạm an toàn thực phẩm, ồn ào

Ngày 15/3, UBND tỉnh Quảng Trị cho biết, đơn vị vừa ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với bà Trương Thị Nhân Hòa (SN 1989, trú tại khu phố Tây Trì, phường 1, TP. Đông Hà, tỉnh Quảng Trị).

Chủ quán Chill Zone bị phạt 66 triệu đồng

Cụ thể, bà Hòa là chủ cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống Chill Zone ở phường 5 (TP. Đông Hà). Căn cứ theo quy định và đề nghị của UBND TP. Đông Hà, UBND tỉnh Quảng Trị đã quyết định xử phạt bà Hòa tổng cộng 66 triệu đồng.

Cùng với đó, cơ quan chức năng đình chỉ hoạt động cơ sở này 4,5 tháng do gây ô nhiễm tiếng ồn; buộc chi trả kinh phí trưng cầu kiểm định, đo đạc tiếng ồn.

Trước đó, vào 23h ngày 16/2, Đoàn kiểm tra vệ sinh an toàn thực phẩm và bảo vệ môi trường Công an TP. Đông Hà phát hiện trong quá trình kinh doanh, quán Chill Zone đã vi phạm về vệ sinh an toàn thực phẩm, vi phạm quy định về tiếng ồn.

