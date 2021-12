Phá sòng bạc có người nhiễm COVID-19

Rạng sáng cùng ngày, Công an phường Hố Nai phối hợp với Đội Cảnh sát hình sự Công an TP Biên Hoà triệt xoá tụ điểm đánh bạc bằng hình thức xóc đĩa trên địa bàn phường Hố Nai do Trần Thái Bình 40 tuổi và vợ là Vũ Hoàng Thuỳ Vân 37 tuổi đứng ra tổ chức.

Những người tham gia đánh bạc bị bắt giữ.

Tại hiện trường, Công an đã bắt giữ 17 đối tượng. Tang vật thu giữ tại chỗ gồm hàng chục triệu đồng cùng dụng cụ đánh bạc. Nhằm không để lượng chức năng phát hiện, vợ chồng Bình và Vân đã lợi dụng có đám tang trong khu phố để bố trí cho các con bạc sát phạt nhau ở trong nhà của mình. Nhà khoá kín cửa và cổng đồng thời phân công các đối tượng cảnh giới ở hai đầu đường, nếu phát hiện Công an sẽ báo động để các đối tượng giải tán.

Qua điều tra và test nhanh trong số 17 đối tượng trên, Công an đã phát hiện có người nhiễm COVID-19.

Tác giả: Ngọc Sơn

Nguồn tin: Báo Công an nhân dân