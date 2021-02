Phá đường dây đánh bạc do trùm giang hồ Dũng "Phương" cầm đầu

Trùm giang hồ Dũng "Phương"

Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Quảng Ninh vừa phối hợp Công an thành phố Cẩm Phả phá chuyên án, đồng loạt bắt giữ 6 đối tượng về hành vi đánh bạc dưới hình thức chơi số lô, số đề do Trần Quốc Dũng, biệt danh Dũng "Phương" (SN 1977, trú tại TP Cẩm Phả) cùng đồng bọn tổ chức.

Ngoài Trần Quốc Dũng, đường dây đánh bạc còn có sự tham gia của 5 đối tượng nữ gồm: Đặng Thị Xuân Phương (SN 1977); Nguyễn Ái Vân (SN 1979); Vũ Thị Hạnh (SN 1972); Lại Thị Thanh (SN 1977) và Vũ Thị Quyên (SN 1986), tất cả đều trú tại TP Cẩm Phả.

Tang vật được thu giữ

Bước đầu, Cơ quan Công an thu giữ 10 điện thoại di động các loại; 1 xe ô tô, 1 còng số 8 và 3 hộp pháo sáng. Quá trình điều tra ban đầu xác định các đối tượng này đánh bạc dưới hình thức ghi số đề với tổng số tiền đã đánh bạc là 606.933.000 đồng.

Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Quảng Ninh đã khởi tố vụ án và tiếp tục thu thập tài liệu, đấu tranh mở rộng chuyên án để xử lý triệt để các hành vi vi phạm đối với các đối tượng trong băng nhóm này theo quy định./.

Tác giả: CTV Nguyễn Khánh

Nguồn tin: Báo VOV