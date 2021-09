Part 3 vụ đánh ghen tại chung cư cao cấp Hà Nội: Đánh từ chiều đến tối và màn xuất hiện "đầy bất lực" của người chồng sai trái!

Vụ đánh ghen của cô vợ dành cho chồng và nhân tình ở một khu chung cư cao cấp tại Hà Nội vẫn đang gây chú ý lớn. Theo đó, cô vợ đã bắt quả tang chồng cùng bồ xuất hiện trên một chiếc xe hơi. Bất chấp tất cả, cô nhảy lên capo xe cố thủ và yêu cầu bồ với chồng ra ngoài.

Lúc đó, người dân xung quanh cũng đồng tình với cô vợ, yêu cầu hai nhân vật trong xe ra giải quyết.

Rất nhiều bảo vệ xuất hiện và đề nghị cả 3 nhân vật đến phòng bảo vệ. Đến cuối cùng, cô nhân tình cũng bước ra ngoài với vẻ mặt lạnh tanh, không nhìn đến chính thất một lần.

Ở 2 clip cũ khung cảnh vẫn là buổi chiều sáng rõ. Mới đây, đoạn clip thứ 3 được đăng tải lên mạng xã hội. Lúc này, trời đã tối, cô vợ vẫn kiên quyết ở trên capo xe hơi và gào khản tiếng, muốn lôi ả bồ ra ngoài.

“Nó làm cho chồng em về đánh em. Nó đi ngủ ở đây này”, cô vợ lên tiếng.

Có người nói rằng ngồi trên xe như thế là cản trở, bị kiện dễ đi tù, cô vợ mới quay sang khẳng định chắc nịch: “Xe này là của em, xe đứng tên em”.

Cô vợ vẫn vô cùng bực bội, liên tục chỉ tay vào kính xe để lôi bằng được hai kẻ sai trái xuống, miệng liên tục yêu cầu: “Xuống khỏi xe tao”.

Những người chứng kiến phẫn nộ, nói rằng yêu cầu tất cả người trong xe xuống. Bảo vệ khu nhà tiến đến giải quyết nhưng không thuyết phục được người vợ.

“Phải mời bằng được con này. Nó lừa chồng em, chồng em cũng bảo nó lừa. Em sang tận nhà chồng nó thì chồng nó bảo nó vẫn ở với em. Nó lừa cả chồng, lừa cả bồ. Nó có chồng rồi vẫn ngang nhiên cặp kè”, cô vợ kiên quyết.

Sau đó, cô cũng nhờ tất cả mọi người hô hào hộ mình, yêu cầu cặp đôi trong xe phải xuống. Người chồng mãi lúc sau mới xuất hiện.

Anh ta vừa tiến đến, người vợ đã chỉ tay thẳng mặt hỏi tội tại sao lại đèo bồ trên xe mình. Đồng thời, cô cũng buộc anh ta phải đưa cô bồ xuống khỏi xe. Người chồng hoàn toàn không thể làm gì trước tất cả mọi chuyện.

Những diễn biến xung quanh vụ việc này, mời xem đoạn clip sau:

Vợ bám capo xe đánh ghen ở Hà Nội

Nhiều người cho rằng, dùng cách thức rùm beng như thế này có lẽ cuộc hôn nhân của cô vợ không thể vãn hồi. Tuy nhiên, đến nước ấy thì sức chịu đựng của cô cũng đã cạn, cô mới phải công khai như thế giải quyết chuyện chồng ngoại tình. Một số ý kiến của dân mạng như sau:

"Nhìn ông chồng xuất hiện mà chán, bị bắt gian tại trận nên bây giờ chẳng làm được gì nữa. Đúng là cuộc đời mà, đồng hành từ lúc tay trắng mua xe hơi đến khi đủ đầy thì phản bội cặp bồ".

"Cô bồ không phải dạng vừa nên sau lưng chắc cũng làm nhiều chuyện khiến chị vợ buộc phải dùng phương thức làm ầm ĩ. Hi vọng chị có cách giải quyết êm đẹp tất cả mọi chuyện thế này".

Tác giả: An Thanh

Nguồn tin: Pháp luật & Bạn đọc