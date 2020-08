Ông Hoàng Văn Kiểm nhận Quyết định bổ nhiệm làm Phó Giám đốc Trung tâm truyền thông Phương Nam Plus

Thay mặt Viện nghiên cứu Văn hoá và Phát triển - Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam, ông Nguyễn Danh Hoà trao Quyết định bổ nhiệm Phó Giám đốc Trung tâm truyền thông Phương Nam Plus cho ông Hoàng Văn Kiểm (bìa trái) - Ảnh: P.V

Ngày 14/08/2020 tại Nghệ An, Trung tâm truyền thông Phương Nam Plus đã công bố Quyết định số 1308/QĐ/2020 của Giám đốc Trung tâm truyền thông Phương Nam Plus - Viện nghiên cứu Văn hoá và Phát triển về việc bổ nhiệm ông Hoàng Văn Kiểm giữ chức vụ Phó Giám đốc Trung tâm truyền thông Phương Nam Plus kể từ ngày 20/08/2020.



Tại lễ công bố Quyết định, ông Nguyễn Danh Hoà - Giám đốc Trung tâm truyền thông Phương Nam Plus đã thay mặt lãnh đạo Viện Nghiên cứu Văn hoá và Phát triển, Ban Giám đốc, tập thể CB - BTV trong Trung tâm nhiệt liệt chúc mừng tân Phó Giám đốc Hoàng Văn Kiểm nhận nhiệm vụ mới tại Trung tâm, đồng thời cũng bày tỏ sự tin tưởng và hy vọng rằng với nhiệm vụ mới của mình ông Hoàng Văn Kiểm sẽ tiếp tục cố gắng, phát huy hết khả năng, hoàn thành tốt những nhiệm vụ được giao.



Phát biểu sau khi nhận nhiệm vụ mới, ông Hoàng Văn Kiểm xin hứa sẽ quyết tâm phát huy hết khả năng, hoàn thành tốt những nhiệm vụ mà cấp trên giao phó. Qua đó, ông Hoàng Văn Kiểm cũng trân trọng gửi lời cảm ơn đến các đồng chí lãnh đạo Viện nghiên cứu Văn hoá và Phát triển, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam, lãnh đạo Trung tâm truyền thông Phương Nam Plus, đồng thời cũng hy vọng rằng trong thời gian sắp tới, với vai trò, nhiệm vụ và trách nhiệm mới sẽ nhận được nhiều sự hỗ trợ, giúp đỡ của mọi người để có thể hoàn thành tốt nhất những nhiệm vụ được giao.

Nhiệm vụ còn lại những tháng cuối năm 2020 của Trung tâm truyền thông Phương Nam Plus là tổ chức triển khai xuất bản ấn phẩm Xứ Nghệ Xưa & Nay. Phối hợp với các địa phương trong khu vực để làm sách chuyên đề về bảo tồn, phát triển các giá trị văn hóa như: Bảo tồn chữ Thái cổ, Bảo tồn ngôn ngữ Ơ Đu, Bảo tồn ngôn ngữ Đan lai, Bảo tồn ngôn ngữ Khơ mú; Triển khai nghiên cứu về các đền, miếu; xuất bản sách Di sản Hán nôm; tổ chức sưu tầm những dấu tích Phật giáo ở trên địa bàn tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh; phối hợp với các dòng họ trên địa bàn nghiên cứu gia phả, xây dựng gia phả, bảo tồn những giá trị của dòng họ trong thời đại 4.0. Phối hợp với bảo tàng các địa phương trong khu vực Bắc Trung Bộ để sưu tầm, nghiên cứu các vật dụng của đồng bào dân tộc thiểu số.

Biên soạn sách liên quan tới việc bảo tồn các giá trị văn hóa tinh thần của đồng bào dân tộc thiểu số. Phối hợp với các huyện, xã tổ chức việc tập huấn, tuyên truyền nghiên cứu, biên soạn hội thảo làm gia phả cho các dòng họ ở đồng bào dân tộc thiểu số ở miền Tây Nghệ An và Hà Tĩnh. Nghiên cứu các hình thức vinh danh các loại hình văn hóa, nghệ thuật, tôn giáo, tín ngưỡng, nghệ nhân, danh lam, thắng cảnh. Tổ chức cuộc thi bình chọn cảnh đẹp Việt Nam do Trung tâm truyền thông Phương Nam Plus tổ chức…

Tác giả: PV

Nguồn tin: phuongnamplus.vn