Ông Biden vấp ngã 3 lần, Nhà Trắng nói tổng thống 'vẫn ổn'

Tổng thống Biden vấp ngã 3 lần khi bước lên Air Force One Tổng thống Joe Biden vấp ngã 3 lần trong lúc bước lên bậc thang của chuyên cơ Air Force One vào sáng 19/3. Nhà Trắng sau đó cho biết tổng thống hoàn toàn khỏe mạnh.

“Ngoài trời khi đó gió khá mạnh. Tôi cũng suýt ngã khi đi lên các bậc cầu thang”, bà Jean-Pierre nói với các phóng viên khi máy bay Air Force One đang trên đường tới Atlanta. “Ông (Biden) vẫn ổn 100%”.

Bà Jean-Pierre không trả lời chi tiết khi được hỏi liệu ông có được bác sĩ kiểm tra hay chưa.

“Tổng thống vẫn ổn. Tất cả những gì tôi có thể trả lời là ông ấy vẫn ổn. Ông đang chuẩn bị cho chuyến đi hôm nay, và ông ấy vẫn ổn”, phó thư ký báo chí Nhà Trắng nhiều lần nhấn mạnh trong câu trả lời.

Theo mô tả của CNN, ông Biden có vẻ không vững khi bước lên cầu thang. Sau một hồi loay hoay ông mới có thể tiến đến cửa máy bay, vẫy chào, rồi đi vào trong chuyên cơ.

Ông Biden vấp ngã lúc đang bước cầu thang để lên chuyên cơ Air Force One. Ảnh: Getty Images.

Hồi tháng 11/2020, ông Biden bị gãy chân do trượt ngã khi chơi với chó cưng, ngay sau khi mừng sinh nhật lần thứ 78 và đắc cử vào Nhà Trắng. Ông trở thành tổng thống cao tuổi nhất trong lịch sử Mỹ.

Trong chiến dịch tranh cử năm 2020, chiến dịch Biden công bố hồ sơ y tế tóm tắt, cho thấy ông khỏe mạnh và đủ điều kiện sức khỏe để đảm đương công việc của tổng thống.

