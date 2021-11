Ông bà ngoài 60 dắt nhau đi đăng ký kết hôn, dân mạng có thêm niềm tin vào tình yêu

Trong tình yêu, có người tìm thấy một nửa đích thực ngay từ ngày đầu gặp, có người phải đi quá nửa đời mới gặp được người tri kỷ, như cặp đôi ngoài 60 mới đi đăng ký kết hôn dưới đây.

Đã ngoài 60, ông bà gặp được nhau, quyết định về chung sống để chăm sóc nhau khi cả hai tóc đã bạc, da nhăn nheo. Cứ tưởng tuổi đã cao, ông bà sẽ xuề xòa, nhưng họ vẫn nắm tay nhau thực hiện đầy đủ thủ tục.

Đây như cách để ông bà thể hiện sự tôn trọng lẫn nhau và nghiêm túc trong mối tình tuổi xế chiều này. Tại phòng tư pháp, bàn tay chai sần của ông nắn nót ký tên vào tờ giấy đăng ký kết hôn. Bà cũng ngồi chăm chú nhìn từng nét bút của ông rồi ký vào phần tên của mình.

Hai ông bà dắt tay nhau đi đăng ký kết hôn ở tuổi xế chiếu, CDM: "Niềm tin tình yêu đây rồi"

Không chỉ xúc động bởi khoảnh khắc hạnh phúc tới trễ của ông bà, câu chuyện còn khiến người xem có nhiều suy ngẫm. Đây cũng bài học dành cho các bạn trẻ trong hôn nhân: Chỉ cần đủ chân thành, thấu hiểu thì ở độ tuổi nào tình yêu cũng sẽ tới.

Sau khi câu chuyện được đăng tải ngay lập tức thu hút sự quan tâm của cộng đồng mạng. Rất nhiều người tỏ ra thích thú và ngưỡng mộ câu chuyện tình yêu của họ.

"Đúng là không lấy được nhau thời trẻ ta sẽ lấy nhau khi về già. Tình cảm của ông bà thật đáng ngưỡng mộ".

"Ở độ tuổi nào rồi sẽ gặp được chân ái của cuộc đời mình thôi. Niềm tin vào tình yêu là đây chứ đâu".

"Chúc ông bà thật mạnh khỏe và hạnh phúc. Thật ngưỡng mộ tình cảm của ông bà", một số dân mạng bình luận.

Tác giả: Thiên Thanh

Nguồn tin: Pháp luật & Bạn đọc