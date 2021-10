Ớn lạnh cảnh cô gái bị cướp áp sát giật điện thoại, kéo lê trên đường khi cố giằng lại tài sản

Ngày 25/10, Công an xã Thới Tam Thôn, huyện Hóc Môn, TP.HCM đang phối hợp với đơn vị chức năng điều tra, làm rõ vụ việc một cô gái bị kẻ gian cướp điện thoại, kéo lê trên đường.

(Clip ghi lại vụ cướp khiến nhiều người bức xúc)

Theo đoạn clip do camera an ninh nhà dân ghi lại, chiều 20/10, một cô gái điều khiển xe máy trên đường Phạm Thị Giây (xã Thới Tam Thôn, huyện Hóc Môn) thì bất ngờ bị 2 thanh niên đi cùng chiều áp sát từ phía sau, giật điện thoại hiệu Samsung trên tay.

Bị cướp bất ngờ, cô gái đã cố gắng giằng lại chiếc điện thoại và bị ngã xuống đường. Lúc này, cô gái bị 2 tên cướp kéo lê một đoạn. Dư luận vô cùng bức xúc khi đoạn clip này lan truyền trên mạng xã hội.

Cô gái cố gắng giằng lại chiếc điện thoại...

... nhưng bị nhóm đối tượng kéo lê.

Anh T.P - nhân chứng tại hiện trường kể lại, sau khi nghe người phụ nữ hô hoán bị cướp, anh chạy ra với ý định ngăn cản nhưng các đối tượng đã mau chóng tăng ga bỏ chạy.

"Bọn cướp có 4 tên. Nạn nhân ngã lộn 2 vòng trên đường, bị trầy xước khắp người", anh T.P kể lại.

Sau vụ việc, gia đình anh P. đã đưa cô gái vào băng bó vết thương. Sau đó, cô gái đã đến trụ sở công an trình báo vụ việc.

Tác giả: Phương Linh

Nguồn tin: saostar.vn