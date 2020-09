Ô tô SUV đẹp long lanh đang giảm giá mạnh tới 800 triệu đồng tại Việt Nam

THACO vừa giảm giá bán 5 mẫu xe hơi BMW ở thị trường Việt Nam. Trong đó, mức giảm giá cao nhất lên tới 810 triệu đồng thuộc về mẫu SUV BMW X7 xDrive40i.

Theo đó, từ mức giá niêm yết 7,499 tỷ đồng, BMW X7 xDrive40i sau giảm giá xuống mức 6,689 tỷ đồng. Với mức giảm kỷ lục, X7 được hy vọng có thể cạnh tranh với các đối thủ như Mercedes-Benz GLS-Class, Land Rover Range Rover, Lexus LX 570, Infiniti QX80.

X7 xDrive40i là mẫu xe to lớn nhất mà BMW từng sản xuất với kích thước tổng thể (dài x rộng x cao) là 5.151 x 2.000 x 1.805 mm, chiều dài cơ sở lên tới 3.105 mm. Khi so với GLS thế hệ hiện tại, BMW X7 dài hơn 21 mm, rộng hơn 66 mm, thấp hơn 45 mm và có chiều dài cơ sở dài hơn 30 mm. So sánh với Lexus LX570, X7 cũng dài hơn 71 mm, rộng hơn 20 mm, thấp hơn 60 mm và có chiều dài cơ sở hơn tới 255 mm.

BMW X7 xDrive40i giảm giá mạnh tại Việt Nam.

Mẫu xe sở hữu nhiều thiết bị, tính năng ấn tượng như 14 nan dọc bên trong lưới tải nhiệt to lớn hầm hố có khả năng đóng mở, giúp tăng khả năng làm mát khi động cơ hoạt động với mức hiệu suất cao hoặc giảm thời gian làm nóng động cơ khi trời lạnh.

Ngoài ra, lưới tản nhiệt Active Grille của X7 giúp tăng 18% hiệu suất làm mát và tăng 12% hiệu suất khí động học so với kích cỡ lưới tản nhiệt truyền thống trên các mẫu xe trước đây của BMW.

Cụm đèn trước dạng LED kết hợp với đèn laser là một điểm nhấn của BMW X7 xDrive40i. Với đèn pha laser, chùm sáng tập trung đạt cường độ sáng lớn gấp 10 lần so với nguồn sáng thông thường như halogen, xenon hay LED. Đèn Laserlight của BMW có khoảng cách chiếu sáng lên tới 600 mét, gấp đôi so với đèn pha sử dụng công nghệ cũ. Hệ thống này cũng tiết kiệm điện 30% so với đèn LED.

Nội thất bên trong xe có tùy chọn da nội thất Merino Individual cao cấp nhất. Đây là loại da tự nhiên được xử lý đặc biệt nhằm lưu giữ độ mềm, dẻo dai và thoáng khí tốt nhất. Những ghế ngồi trên xe được thêu họa tiết quả trám đặc trưng của BMW, có thể chỉnh điện ở mọi vị trí ngồi và hàng ghế trước còn đi kèm tính năng nhớ vị trí, mát xa, làm mát và sưởi ấm.

Xe được trang bị màn hình trung tâm kích thước 12,3 inch, chạy giao diện iDrive 7.0, Vô-lăng bọc da Nappa sang trọng. Bao quanh không gian nội thất là hệ thống ánh sáng với 6 tông màu riêng biệt, góp một phần không nhỏ tạo nên sự xa hoa, sang trọng của BMW X7 2020.

Nổi bật hơn cả là cửa sổ trời toàn cảnh Sky Lounge được trang bị đèn LED, có khả năng hiển thị 15.000 mẫu đồ họa trên các bề mặt kính như: hình ảnh của một bầu trời đầy sao hay chỉ là những điểm sáng với màu sắc đơn lẻ.

BMW X7 2020 được trang bị hệ thống giải trí riêng biệt với 2 màn hình được gắn trên lưng ghế trước.

Cửa gió điều hòa, hệ thống phím bấm cài đặt, cổng kết nối USB, ổ điện 12V… dành cho hàng ghế thứ 2 được tích hợp trên tay vịn trung tâm kéo dài của hàng ghế đầu tiên.

Dưới nắp ca-pô của BMW X7 xDrive40i là động cơ xăng 3.0 lít. Tại đây nó cung cấp cung suất cực đại 340 mã lực, mô-men xắn cực đại 450Nm, hộp số tự động Steptronic 8 cấp.

Bên cạnh những ưu điểm của sự sang trong, BMW X7 xDrive40i bị đánh giá là mức giá bán cao hơn so với các đối thủ và còn thiếu một số trang bị hữu ích.

Về chất lượng xe BMW, đây là dòng xe được đánh giá cao ở thị trường châu Âu nói chung và Đức nói riêng. Tuy nhiên, hãng này cũng thường xuyên gặp phải vấn đề không đáp ứng được tiêu chuẩn khí thải cao ở thị trường quốc tế cũng như những lùm xùm về chất lượng.

Hồi tháng 2/2019, các công tố viên tại Munich đã cáo buộc Tập đoàn BMW phớt lờ trong việc kiểm soát chất lượng khí thải ô tô, đồng thời yêu cầu mức phạt tài chính lên đến 8,5 triệu euro (khoảng 9,65 triệu USD).

Theo các công tố viên tại Munich, BMW đã không thiết lập một hệ thống kiểm soát chất lượng phù hợp, khiến 7.965 xe trang bị động cơ diesel bán ra trên thị trường có mức khí thải cao hơn tiêu chuẩn công bố.

Trước đó, vào năm 2018, BMW cũng bị Chính phủ Hàn Quốc tuyên bố phạt 10 triệu USD vì cách xử lý thiếu minh bạch với các vụ cháy xe ở nước này. Được biết cuộc khủng hoảng của BMW tại Hàn Quốc bắt đầu nổ ra vào mùa hè khi xuất hiện hàng chục vụ xe BMW bốc cháy. Nhà sản xuất ôtô Đức sau đó cho biết nguyên nhân các vụ cháy là do hệ thống ống xả gặp sự cố và bắt đầu kiểm tra các phương tiện có thể gặp rủi ro.

Theo Bộ Giao thông Vận tải Hàn Quốc, hội đồng điều tra vấn đề này do chính phủ thành lập cho rằng BMW đã cố gắng che giấu sự việc và mất quá nhiều thời gian để thu hồi 172.000 xe hơi bị ảnh hưởng.

Hơn 50 chiếc xe của BMW đã bốc cháy ở Hàn Quốc trong năm 2018 nhưng may mắn không ghi nhận trường hợp tử vong hay bị thương nào. Chính phủ Hàn Quốc sau đó yêu cầu chính quyền tại các địa phương cấm người dân điều khiển các phương tiện có nguy cơ cháy nổ mà chưa được kiểm tra.

Mới đây nhất, một mẫu xe của BMW là M2 bị khai tử tại châu Âu do không đáp ứng tiêu chuẩn khí thải.