Ô tô SUV Kia đẹp long lanh giá hơn 200 triệu đồng sắp ra mắt

Sau khi gây sốt với lượng đặt hàng lớn tới hơn 6.000 chiếc ngay trong ngày đầu mở bán ở Ấn Độ, mẫu SUV Kia Sonet sẽ trình thức trình làng tại đây vào ngày 18/9 tới.

Chia sẻ nền tảng với Hyundai Venue, Kia Sonet có chiều dài và chiều dài cơ sở giống hệt với Venue ở mức tương ứng là 3.995mm và 2.500mm. Tuy nhiên, Sonet rộng hơn và cao hơn so với Venue, lần lượt là 1.790mm và 1.647mm.

Biến thể cơ sở của Sonet được trang bị bánh xe thép 15 inch bọc trong lốp 196/65. Các biến thể còn lại sử dụng bánh xe lớn hơn, 16 inch với lốp 215/60.

Cũng giống như Venue, Sonet sẽ có hai tùy chọn động cơ xăng - một loại xăng 1,2 lít hút khí tự nhiên và một loại xăng tăng áp 1,0 lít mạnh mẽ hơn với hệ thống phun trực tiếp. Động cơ 1,2 lít sản sinh công suất 83 mã lực, mô-men xoắn 115Nm và chỉ có ở các biến thể thấp, trung bình (HTE, HTK và HTK +). Động cơ xăng tăng áp 1.0 lít tạo ra công suất 120 mã lực và mô-men xoắn 172Nm mạnh hơn nhiều.

Kia Sonet sẽ trình làng thị trường Ấn Độ vào ngày 18/9.

Về hộp số, loại xăng 1,2 lít chỉ có sẵn với hộp số sàn 5 cấp - giống như Venue. Trong khi đó, động cơ xăng tăng áp 1.0 đã hoàn toàn loại bỏ hộp số sàn, chỉ có sẵn với hộp số tự động ly hợp kép 7 cấp và iMT 6 cấp.

Chuyển sang động cơ diesel, Sonet cũng sử dụng động cơ diesel 1,5 lít mới đang được sử dụng trong các mẫu xe như Hyundai Venue, Creta, Verna và Elantra, Kia Seltos, kết hợp hộp số sàn 6 cấp là tiêu chuẩn.

Sonet có sáu phiên bản gồm năm bản tiêu chuẩn Tech Line và bản GT Line thể thao. Các biến thể Tech Line được gọi với cái tên HTE gồm HTK, HTK +, HTX và HTX + trong khi Dòng GT sẽ chỉ có bản GTX +. Phiên bản HTE cơ sở sẽ có các trang bị cơ bản như túi khí kép, ABS, cảm biến đỗ xe phía sau, bánh xe thép 15 inch, lỗ thông hơi AC phía sau, cửa sổ chỉnh điện phía trước và gương chiếu hậu chỉnh điện.

HTK cũng cung cấp cho người mua Ấn Độ bộ phụ kiện bổ sung như bánh xe 16 inch, ghế lái điều chỉnh độ cao, khóa từ xa, cửa sổ chỉnh điện phía sau và hệ thống âm thanh 2-DIN.

HTK + sẽ bổ sung thêm các công nghệ như đèn pha tự động (chỉ dành cho biến thể tự động), điều hòa khí hậu tự động, gương chiếu hậu gập điện và màn hình cảm ứng 8.0 inch với Apple CarPlay, Android Auto.

Các biến thể trang bị ly hợp kép tự động cũng có thêm công nghệ an toàn, chẳng hạn như ESC, hỗ trợ khởi hành ngang dốc, kiểm soát lực kéo và các chế độ lái.

HTX sẽ bổ sung thêm đèn pha LED tự động, LED DRLs, cửa sổ trời, ra vào không cần chìa khóa, điều khiển hành trình, khởi động động cơ từ xa thông qua chìa khóa xe và camera quan sát phía sau.

HTX + bổ sung thêm nhều thiết bị khác như màn hình áp suất lốp, bọc giả da, đèn chiếu sáng xung quanh, bánh xe hợp kim, màn hình cảm ứng 10,25 inch với công nghệ xe hơi kết nối 'UVO', ghế trước thông gió, máy lọc không khí và hệ thống âm thanh Bose.

Chuyển sang GTX +, biến thể sẽ có ngoại hình thể thao hơn và cabin toàn màu đen. Ngoài ra, HTX + có các trang bị như sáu túi khí, cảm biến đỗ xe phía trước, ESC, hỗ trợ khởi hành ngang dốc, bộ sạc điện thoại không dây...

Kia Sonet là SUV mới nhất của hãng xe Hàn tại thị trường Ấn Độ sau Kia Seltos. Xe có giá dự kiến 10.700 USD -16.000 USD (khoảng 248 triệu đồng - 371 triệu đồng) và được sản xuất tại nhà máy của Kia ở bang Andhra Pradesh, Ấn Độ.

Sau khi công bố các thông số kỹ thuật cũng như tính năng và trang thiết bị, gần đây, hãng xe Hàn đã tiết lộ về chỉ số tiết kiệm nhiên liệu của mẫu xe này.

Sonet có 3 động cơ và có đến 5 tùy chọn hộp số cho người dùng lựa chọn. Động cơ xăng hút khí tự nhiên 83 mã lực, dung tích 1,2 lít, chỉ kết hợp duy nhất với hộp số sàn 5 cấp, có mức tiết kiệm nhiên liệu được ARAI xếp hạng là 18,4kpl.

Động cơ xăng tăng áp 1.0 lít 120 mã lực cung cấp 2 sự lựa chọn là iMT 6 cấp (hộp số tay thông minh) và hộp số tự động 7 cấp DCT. Ở sự kết hợp đầu tiên, chỉ số ARAI được đánh giá ở mức 18,2kpl, trong khi bản thứ 2 được tuyên bố ARAI ở mức 18,3kpl.

Ngoài ra, Kia Sonet còn có một động cơ diesel 1,5 lít. Trong đó, động cơ đạt 100 mã lực khi kết hợp với hộp số sàn 6 cấp và trả về con số hiệu suất nhiên liệu 24,1kpl. Đối với hộp số tự động chuyển đổi mô-men xoắn 6 cấp, Kia cung cấp cho động cơ diesel một bộ tăng áp biến đổi giúp tăng công suất lên 115 mã lực (giống như Kia Seltos và Hyundai Creta ), nhưng hiệu suất nhiên liệu giảm xuống còn 19kpl.

Như vậy, Kia đã hiệu chỉnh cho Sonet có mức tiết kiệm nhiên liệu tốt hơn so với Hyundai Venue. Bản xăng 1.2 của Kia hiệu quả hơn 1.1kpl so với đối thủ Hyundai, trong khi bản động cơ 1.0 turbo-xăng DCT của Sonet cũng hoạt động tốt hơn 0,3kpl so với Venue. So với các đối thủ khác trên thị trường Ấn Độ, Sonet đứng đầu với tư cách là chiếc SUV chạy bằng xăng tiết kiệm nhiên liệu nhất.

Đến với động cơ diesel, bản sổ tay Sonet không chỉ vượt xa Hyundai Venue 0,8kpl mà còn giành danh hiệu chiếc SUV hạng dưới bốn mét hiệu quả nhất. Tuy nhiên, do có hộp số chuyển đổi mô-men xoắn và công suất đầu ra cao hơn, bản động cơ diesel-tự động của Sonet kém hơn so với Nexon AMT tới 3,4kpl.

Là đàn em của Kia Seltos ra mắt tại Việt Nam cách đây không lâu, Kia Sonet cũng khiến nhiều khách hàng Việt quan tâm và muốn sở hữu, đặc biệt khi Sonet được dự đoán có giá bán rẻ hơn Seltos. Kia Seltos tại Việt Nam có giá bán từ 580 triệu đồng (bản tiêu chuẩn). Như vậy, nếu về Việt Nam, Kia Sonet có thể sẽ thấp hơn hoặc ngang bằng mức 580 triệu đồng này. Thậm chí, mức giá có thể xuống dưới 500 triệu đồng, tùy vào trang bị đi kèm.

Về chất lượng xe, là mẫu xe bán chạy tại thị trường Ấn Độ, Kia Sonet chưa từng bị gặp phốt thu hồi, tức chưa ghi nhận bất cứ lỗi kỹ thuật nào.