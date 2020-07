Ô tô rẻ nhất của Toyota ra mắt Việt Nam, giá chỉ từ 352 triệu, bản số tự động giảm 21 triệu

Sáng 16/7, Toyota chính thức giới thiệu dòng xe Wigo tại thị trường Việt Nam. Cụ thể, mẫu hatchback cỡ A Nhật Bản vẫn có 2 biến thể, MT và AT, đi cùng giá bán mới 352 triệu đồng và 385 triệu đồng. So với đời cũ, giá Toyota Wigo 2020 tăng 7 triệu đồng đối với bản MT, nhưng lại giảm 21 triệu đồng đối với bản AT.

Toyota Wigo 2020 là phiên bản nâng cấp giữa vòng đời (facelift), nên những thay đổi là không nhiều. Xe nâng cấp phần mặt trước với lưới tản nhiệt rộng và hầm hố. Mâm xe vẫn giữ kích thước 14 inch, nhưng thay đổi thiết kế thể thao và mạnh mẽ hơn.

Toyota Wigo 2020 vừa ra mắt tại thị trường Việt Nam. Ảnh: Tổ Quốc

Tuy nhiên, điểm nổi bật nhất trên Wigo 2020 nằm ở khoang nội thất. Ở cả 2 biến thể, xe đều được trang bị tiêu chuẩn chìa khoá thông minh, khởi động nút bấm, màn hình giải trí cảm ứng, điều hoà tự động có màn hình điện tử. Bên cạnh đó, bản AT được bổ sung thêm tính năng kết nối điện thoại Smart Link, còn bản MT nâng cấp hệ thống giải trí từ CD lên DVD.

Về công nghệ an toàn, Toyota Wigo mới có thêm camera lùi và gương gập điện tích hợp báo rẽ. Những trang bị này có mặt ngay cả trên bản tiêu chuẩn MT. Ngoài ra, xe vẫn có chống bó cứng phanh ABS, phân bổ lực phanh điện tử EBD, cảm biến lùi và 2 túi khí phía trước.

Động cơ Wigo không đổi, vẫn là loại 1,2 lít 4 xi-lanh, cho công suất 86 mã lực và mô-men xoắn cực đại 107 Nm, tương đương thông số các đối thủ. Hộp số có hai tuỳ chọn, số sàn 5 cấp hoặc số tự động 4 cấp.

Với những nâng cấp thực dụng, Wigo 2020 có giá 352 triệu cho bản MT và 384 triệu bản AT, như vậy MT tăng 7 triệu, AT giảm 21 triệu. Mức giá này rẻ hơn các đối thủ. Hyundai i10 1.2AT giá 402 triệu, VinFast Fadil còn cao hơn nữa.

Wigo ra mắt tại Việt Nam từ tháng 9/2018, tham gia vào phân khúc sôi động bậc nhất thị trường, nơi đã đánh dấu sự thành công của xe Hàn như i10 và Morning, trong khi các mẫu xe Nhật lép vế. Wigo đã có những lần vượt doanh số i10, tuy vậy tổng doanh số hàng năm vẫn dành vị trí số một cho mẫu xe của Hyundai.

Hết 2019, Wigo bán gần 7.000 xe, bám sát Kia Morning với 9.300 xe. Tất nhiên, vị trí số một vẫn dành cho i10 với 18.000 chiếc. So với các mẫu xe gốc Nhật như Honda Brio hay Suzuki Celerio, Wigo bán tốt hơn cả.

Wigo cũng giống như các mẫu xe khác của Toyota, tập trung vào khách ưu tiên công năng, bền bỉ, ít hỏng vặt và không quá quan tâm tới các yếu tố thời trang, bóng bẩy. Với những nâng cấp lần này, cùng lợi thế về hệ thống dịch vụ rộng, sẵn phụ tùng, mẫu xe cỡ A sẽ có thêm cơ sở để mở rộng tập khách hàng, đặc biệt là khách mua xe lần đầu hay khách nữ với nhu cầu sử dụng cơ bản đi lại hàng ngày, đón con, mua sắm, đi chơi cuối tuần.

Toyota Wigo thuộc phân khúc hatchback hạng A, cạnh tranh trực tiếp với VinFast Fadil, Hyundai Grand i10, Kia Morning và Suzuki Celerio. Tại Indonesia và Philippines, Toyota Wigo luôn nằm trong nhóm xe tiêu thụ tốt, nhưng ở Việt Nam, mẫu xe này đang thua thiệt so với nhiều đối thủ cùng phân khúc.