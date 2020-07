Vừa đẹp vừa rẻ chỉ hơn 400 triệu, 2 chiếc ô tô sedan này bán chạy nhất Việt Nam

Theo báo cáo doanh số từ Hiệp hội các nhà sản xuất ô tô Việt Nam (VAMA) và các doanh nghiệp (TC Motor và VinFast) cho thấy, 6 tháng đầu năm 2020, ở phân khúc xe sedan, Toyota Vios và Hyundai Accent là 2 mẫu xe bán chạy nhất thị trường.

Toyota Vios và Hyundai Accent là 2 mẫu xe bán chạy nhất phân khúc sedan 6 tháng đầu năm 2020.



1. Toyota Vios: 11.244 xe

Mặc dù mấtt ngôi bán chạy số 1 trong tháng 6 vào tay đối thủ Honda City nhưng kết quả bán hàng 6 tháng đầu năm 2020 của Toyota Vios vẫn rất cao.

Với 11.244 xe bán ra trong 6 tháng, mẫu xe chủ lực của Toyota nghiễm nhiên giữ vị trí đầu bảng nhóm sedan bán chạy.

Toyota Việt Nam chính thức tung ra Toyota Vios vào ngày 2/1/2020, được nâng cấp một chút ở ngoại thất, nội thất tiện nghi đủ hơn với chìa khoá khởi động thông minh, đầu DVD, cân bằng điện tử, hỗ trợ khởi hành ngang dốc, kiểm soát lực kéo... Hệ thống an toàn cũng được gia tăng lên 7 túi khí (bản cao nhất).

Các trang bị an toàn trên Toyota Vios 2020 gồm: hệ thống chống bó cứng phanh ABS, phân phối lực phanh điện tử EBD, hỗ trợ lực phanh khẩn cấp BA, hệ thống cân bằng điện tử VSC, kiểm soát lực kéo TRC, khởi hành ngang dốc HAC, khung xe GOA cùng dây đai 3 điểm cho cả 5 vị trí ngồi,…

Mặc dù thêm nhiều trang bị mới nhưng giá bán phiên bản Toyota Vios không thay đổi. Theo đó, Toyota Vios G giữ mức giá 570 triệu đồng. Toyota Vios E CVT có giá 540 triệu đồng và E MT có giá 490 triệu đồng.

Toyota Việt Nam cũng bổ sung thêm 2 phiên bản mới được cắt giảm trang bị túi khí ít hơn để giảm giá thành. Theo đó, Vios E CVT 3 túi khí có giá 520 triệu đồng, rẻ hơn 20 triệu đồng so với phiên bản 7 túi khí; và E MT 3 túi khí có giá 470 triệu đồng.

Được đánh giá cao về chất lượng song Toyota Vios từng nhiều lần dính lỗi và phải triệu hồi. Đơn cử năm 2019, mẫu xe bị triệu hồi 4 lần vì lỗi liên quan đến túi khí. Tiếp đó, đến tháng 2/2020, Toyota tiếp tục triệu hồi mẫu xe này vẫn với lỗi tương tự.

Theo mô tả, trên các xe bị ảnh hưởng, cụm bơm khí (của Takata) có thể được sản xuất với nguy cơ bị hơi ẩm xâm nhập theo thời gian. Trong trường hợp xe gặp tai nạn và hệ thống túi khi được kích hoạt, tùy theo từng hoàn cảnh, việc giải phóng khí trơ có thể tạo nên áp lực bên trong cụm bơm khí quá lớn và dẫn đến khả năng cụm bơm khí bị nứt vỡ.

Trong trường hợp cụm bơm khí bị nứt vỡ, các mảnh kim loại cả cụm bơm khí có thể bắn văng ra ra xuyên qua túi khí đã được bơm phồng, dẫn đến nguy cơ gây chấn thương nghiêm trọng cho hành khách trong một vụ tai nạn.

2. Hyundai Accent: 7.349 xe

Đứng vị trí thứ xe sedan bán chạy tại thị trường Việt Nam trong 6 tháng đầu năm là Hyundai Accent – một sản phẩm của TC Motor, với 7.349 xe được bán ra.

Vào ngày 6/4/2018, TC Motor đã cho ra mắt thị trường trong nước mẫu Hyundai Accent thế hệ mới. Tính đến thời điểm hiện tại, Hyundai Accent đã trở thành một trong những chiếc xe Hyundai được yêu thích nhất tại Việt Nam. Đồng thời, Accent cũng trở thành mẫu xe chủ lực của TC Motor, thay thế vị trí của Hyundai Grand i10.

Tại thị trường Việt Nam, Accent được bán với 4 phiên bản có giá từ 418 triệu đến 535 triệu đồng. So với các đối thủ Nhật Bản, Hyundai Accent có ưu thế giá cạnh tranh và nhiều trang bị hơn.

Ngoài ra, công nghệ an toàn có lẽ là trang bị đáng chú ý nhất của Hyundai Accent. Tại thời điểm ra mắt, Accent là chiếc xe đầu tiên và duy nhất của phân khúc sedan hạng B tại Việt Nam có trang bị tính năng an toàn chủ động như cân bằng điện tử ESC, kiểm soát lực kéo TCS, kiểm soát thân xe VSM hay hỗ trợ khởi hành ngang dốc HAC. Bên cạnh đó, những tính năng an toàn tiêu chuẩn như ABS, EBD, 6 túi khí hay cảm biến lùi cũng được trang bị trên xe.

Từ tháng 5/2019, Hyundai Accent được nâng cấp thêm cửa gió hàng ghế sau và ăng ten vây cá, tăng thêm cạnh tranh. Mẫu xe này sử dụng động cơ 1.4l DOHC, công suất cực đại 100 mã lực và mô men xoắn cực đại 132Nm, với hộp số sàn 6 cấp hoặc tự động 6 cấp, phanh đĩa ABS, cửa sổ trời, đèn Projector...

Xe được trang bị khối động cơ Kappa 1.4L MPI, sinh công suất 100 mã lực và mô men xoắn đạt 132 Nm. Đi kèm trang bị này là tùy chọn hộp số sàn 6 cấp hoặc tự động 6 cấp.

Đáng chú ý, trong một nghiên cứu năm 2018, mẫu xe này đứng đầu top các mẫu xe ít bị triệu hồi nhất.