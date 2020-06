Ô tô Nissan giá từ hơn 400 triệu: Giá lăn bánh thấp bất ngờ sau khi giảm 50% phí trước bạ

Nissan Sunny là một mẫu xe sedan hạng B đến từ thương hiệu Nissan – Nhật Bản. Nissan Sunny có lịch sử khá lâu đời khi ra mắt lần đầu vào năm 1966, chính thức ra mắt tại Việt Nam vào năm 2013.

Hiện Nissan Việt Nam và TCIE Việt Nam đang phân phối ra thị trường 5 phiên bản Nissan Sunny 2020, trong đó có 1 phiên bản số sàn và 4 phiên bản số tự động, gồm: Sunny XL 1.5L MT, Sunny XT 1.5L AT, Sunny XT-Q 1.5L AT, Sunny XV 1.5L AT, Sunny XV-Q 1.5L AT với giá dao động từ 448 - 518 triệu đồng.

Giá lăn bánh của Nissan Sunny 2020 sau khi giảm phí trước bạ. Tham khảo: Xe Giao thông

Theo Xe Giao thông, cách tính giá lăn bánh Nissan Sunny tại Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh dựa trên các loại thuế, phí mà chủ xe sẽ phải đóng để được ra biển số. Tại các địa phương khác, giá lăn bánh sẽ thấp hơn. Mức giá lăn bánh này được tính sau khi áp mức phí trước bạ giảm 50% dự kiến sẽ được thực hiện trong thời gian tới.

Nissan Sunny 2020 sở hữu toàn bộ các điểm đặc trưng của Maxima như lưới tản nhiệt mạ chrome hình chữ V, đèn pha trước góc cạnh, hình dáng phần đuôi và đặc biệt là cột C với dải nhựa màu đen tạo cảm giác như mui đang "nổi" trên các cửa kính. Ngoài ra, chiếc xe cũng có vòm mui cong đẹp mắt hơn.

Sunny 2020 có bánh xe hợp kim 15 inch, lốp 195/65 R15. Gương chiếu hậu của mẫu sedan cỡ B này có tính năng gập điện, chỉnh điện và tích hợp đèn báo rẽ.

Về nội thất, mặt táp-lô của xe, bệ tì tay và mặt cửa được bọc bằng chất liệu da trong khi tay nắm cửa mạ crôm. Vô lăng xe được thiết kế hình chữ D điều chỉnh 4 hướng.

Về hệ thống thông tin giải trí, Nissan Sunny 2020 được trang bị màn hình cảm ứng 8 inch, hỗ trợ Apple CarPlay/Android Auto, kết nối Bluetooth rảnh tay và AUX/USB

Nissan Sunny 2020 sử dụng khối động cơ xăng 3 xi-lanh, tăng áp, có dung tích 1.0 lít, sản sinh công suất tối đa 100 mã lực tại tua máy 5.000 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 152 Nm tại 2.400 – 4.000 vòng/phút.

So với các mẫu xe cùng phân khúc như Toyota Vios, Honda City, Hyundai Accent, Mazda 2… Nissan Sunny khá mờ nhạt mặc dù chất lượng được đánh giá không tồi. Điều này được thể hiện ở lượng bán ra của mẫu xe này thường thấp hơn nhiều so với các đối thủ.

Một số nhược điểm được nhắc đến của mẫu xe này bao gồm thiết kế ngoại thất có phần đơn giản, mờ nhạt và hơi ... già. Ngoài ra, xe hay gặp lỗi vòng bi moay ơ/trục bi bánh sau cũng như lỗi trục quạt gió làm mát, theo đánh giá của giới thạo xe ô tô.