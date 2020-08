Ô tô Nhật nhập khẩu nguyên chiếc đang giảm giá 'cực mạnh' 130 triệu tại Việt Nam

Motor Image Việt Nam (MIV), nhà nhập khẩu và phân phối độc quyền sản phẩm và dịch vụ Subaru tại thị trường Việt Nam, vừa triển khai gói ưu đãi đặc biệt dành riêng cho khách hàng khi mua mẫu xe Subaru Forester i-L, i-S và EyeSight trong tháng 8.

Cụ thể, khách hàng khi mua phiên bản Forester i-L sẽ được giảm tiền mặt 46 triệu đồng, hưởng ưu đãi 100% phí trước bạ và các quà tặng đi kèm gồm: màn hình đa phương tiện kết nối Appe Carplay/Android Auto và 2 năm bảo dưỡng.

Subaru Forester đang giảm giá mạnh.

Trên phiên bản Forester i-S, khách hàng sẽ được giảm tiền mặt 52 triệu đồng, hưởng ưu đãi 100% phí trước bạ và các quà tặng đi kèm gồm: màn hình đa phương tiện kết nối Appe Carplay/Android Auto, hệ thống quan sát 360 độ và 2 năm bảo dưỡng.

Cũng trong tháng 8 này, phiên bản nhận được mức giảm giá cao nhất là Forester i-S EySight với mức giảm 129 triệu đồng, kèm quà tặng phụ kiện gồm: màn hình đa phương tiện thế hệ mới có kết nối Apple CarPlay/Android Auto, 2 năm bảo dưỡng hoặc 40.000km tùy điều kiện nào đến trước.

Hiện giá bán của Subaru Forester i-L, i-S và EyeSight trong tháng 8 lần lượt là 959 triệu đồng, 1,029 tỷ đồng và 1,159 tỷ đồng.

Tại Việt Nam, Subaru Forester cạnh tranh trực tiếp với các đối thủ như Honda CR-V (từ 983 triệu đồng đến 1,093 tỷ đồng), Hyundai SantaFe (từ 995 triệu đồng đến 1,245 tỷ đồng) và Mazda CX-5 (từ 899 triệu đến 1,019 tỷ đồng).

Do đó, mặc dù giá niêm yết đã giảm rất nhiều so với bản nhập Nhật Bản (giảm 300 triệu đồng), và lại được giảm giá 130 triệu đồng, song Subaru Forester vẫn có mức giá khá cao so với đối thủ sừng sỏ.

Forester hiện đang là mẫu xe chủ lực của Subaru. Trong thời gian gần đây, sự tăng trưởng bền vững của doanh số xe Subaru dù đối mặt với tình hình dịch Covid-19 u ám chủ yếu là nhờ vào Forester.

Thống kê cho thấy, Subaru đã sản xuất nhiều xe hơn trong năm tài khóa 2019-2020. Cụ thể, từ tháng 4/2019 đến tháng 3/2020, Subaru đã tung ra 1.030.912 xe; tăng 4,2% so với cùng kỳ năm trước đó. Trong đó, 663.617 chiếc được lắp ráp tại thị trường quê nhà Nhật Bản và 367.295 chiếc được sản xuất tại các dây chuyền lắp ráp ở các khu vực khác nhau trên thế giới.

Về chất lượng xe, mới đây, nhiều chủ xe Subaru Forester đời 2019, 2020 tại Việt Nam phản ánh hiện tượng đèn cảnh báo, kiểm tra động cơ phát sáng khi đang lưu thông trên đường. Tập đoàn Subaru Nhật Bản cho biết, điều tra nguyên nhân ban đầu do kim phun nhiên liệu bị nghẹt, bám bẩn. Tuy nhiên hãng chưa đưa ra lý do khiến kim phun nhiên liệu gặp tình trạng này.

Sau đó, nhà phân phối đã tiến hành vệ sinh kim phun hoặc thay mới kim phun (nếu cần thiết) miễn phí cho các xe gặp phải vấn đề như trên. Hãng khuyến cáo khách hàng đưa xe đến các đại lý ủy quyền để kiểm tra nếu gặp hiện tượng đèn báo kiểm tra động cơ phát sáng hoặc các vấn đề liên quan đến kỹ thuật.