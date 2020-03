NXB Giáo dục công bố giá 4 bộ SGK mới

Các bộ sách giáo khoa (SGK) này đều có giá bán cao hơn giá SGK hiện hành.

Cụ thể, bộ Kết nối tri thức với cuộc sống, gồm 10 cuốn, giá 179.000 đồng; bộ Chân trời sáng tạo, gồm 9 cuốn, giá 186.000 đồng; bộ Cùng học để phát triển năng lực, gồm 10 cuốn, giá 194.000 đồng; bộ Vì sự bình đẳng và dân chủ trong giáo dục, gồm 9 cuốn, giá 189.000 đồng.

Được biết, bộ SGK lớp 1 hiện hành gồm 6 cuốn: tiếng Việt (2 tập), toán, tự nhiên và xã hội, tập viết (2 tập). Giá của bộ SGK này chỉ hơn 50.000 đồng.

Ở chương trình giáo dục phổ thông mới (tức chương trình giáo dục 2018), bộ SGK lớp 1 gồm 9 hoặc 10 cuốn sử dụng cho 8 môn học bắt buộc (tiếng Việt, toán, đạo đức, tự nhiên và xã hội, âm nhạc, mỹ thuật, hoạt động trải nghiệm, giáo dục thể chất; trong đó toán, tiếng Việt có 2 tập)- tăng 3-4 cuốn so với SGK hiện hành.

So với giá SGK lớp 1 hiện hành, giá SGK lớp 1 mới cao hơn hẳn.

Theo lý giải của Nhà xuất bản Giáo dục, giá bán trên được hình thành từ các yếu tố cơ bản như số cuốn sách trong bộ; chi phí tổ chức bản thảo, bao gồm chi phí nhuận bút (biên tập, thiết kế, minh hoạ, chế bản, đọc góp ý, thẩm định đề cương chi tiết, bài mẫu, bản thảo, chi phí dạy thực nghiệm); chi phí vật tư, công in; chi phí lưu thông bán hàng…

Đơn vị này cũng cho rằng, hiện cả nước chỉ có 1 bộ SGK, khi có nhiều bộ sách cùng được xuất bản, sản lượng mỗi bộ sẽ giảm đi, các khoản chi phí tổ chức bản thảo được phân bổ theo sản lượng đó sẽ cao hơn giá SGK hiện hành.

Cụ thể, về chi phí vật tư, công in: Theo Nhà xuất bản Giáo dục, SGK mới được in ấn công phu.

Hình thức SGK được in ấn theo định hướng phát triển năng lực nên tăng cường kênh hình, hình ảnh hóa nội dung. Việc in ấn thực hiện công phu, khổ sách lớn hơn (19x26,5cm). Chất lượng giấy và yêu cầu kĩ thuật in được nâng lên nhằm đảm bảo chất lượng hình ảnh và bảo vệ thị lực cho học sinh.

Ngoài ra, đơn vị này cho biết thêm, SGK mới được xuất bản theo hướng tiệm cận xu thế phổ biến trên thế giới, đáp ứng nhu cầu của học sinh trong thời đại cách mạng công nghệ 4.0.

Theo đó, học sinh sẽ không chỉ học tập trên những cuốn sách in trên giấy như trước đây mà còn được thực hành, trải nghiệm trên những cuốn sách điện tử, có điều kiện tương tác, trau dồi kiến thức, kĩ năng trên môi trường kĩ thuật số, giúp các em tiếp cận sâu hơn, vận dụng hiệu quả những kiến thức đã học vào giải quyết những vấn đề thực tiễn trong cuộc sống và học tập.

Về chi phí lưu thông, bán hàng: NXB Giáo dục cho biết, sgk theo chương trình giáo dục phổ thông 2018 ra đời trong bối cảnh nhiều NXB cùng tham gia xuất bản SGK.

Do trong môi trường cạnh tranh, vận hành theo cơ chế thị trường sẽ kéo theo chi phí cho các hoạt động triển khai thị trường (marketing) như: chi phí tổ chức hội thảo giới thiệu sách tại các địa phương; chi phí tập huấn giáo viên; chi phí in và gửi sách mẫu tới các cơ sở giáo dục; chi phí truyền thông, quảng cáo…

Đặc biệt, NXB Giáo dục lí giải, khác với những lần biên soạn SGK trước đây, việc tổ chức biên soạn, xuất bản sách mới được thực hiện bằng nguồn vốn của doanh nghiệp và vay ngân hàng.

Giá bán SGK một mặt phải bù đắp các chi phí, mặt khác phải đảm bảo một tỷ lệ lợi nhuận tối thiểu nhằm duy trì việc vận hành, đầu tư tái sản xuất, bảo toàn và phát triển vốn của doanh nghiệp.

Đến thời điểm này, Bộ GD&ĐT đã phê duyệt 5 bộ SGK cho 9 môn học/hoạt động giáo dục của lớp 1. Ngoài 4 bộ sách của Nhà xuất bản Giáo dục còn có 1 bộ sách mang tên Cánh diều do Nhà xuất bản Đại học Sư phạm TP.HCM và Đại học Sư phạm Hà Nội biên soạn.

