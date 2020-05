Nước mắt đám tang người nhảy lầu tự tử trong sân tòa Bình Phước

Rất đông người dân, bạn bè đã có mặt khu đất thuộc ấp Bình Trị 2, xã Thuận Mỹ, huyện Châu Thành (Long An) chờ đón linh cữu ông Lương Hữu Phước.

Trưa 31/5, rất đông người dân, bạn bè đã có mặt khu đất thuộc ấp Bình Trị 2, xã Thuận Mỹ, huyện Châu Thành (Long An) chờ đón linh cữu ông Lương Hữu Phước, người nhảy lầu tự tử tại tòa án tỉnh Bình Phước.

Khi xe chở người thân và quan tài về đến, người dân địa phương đến thắp hương, đã không cầm được nước mắt, khóc thương cho hoàn cảnh nghiệt ngã của ông Phước. Từ nhỏ, ông Phước đã mồ côi cha mẹ, đến khi chết lại mang nỗi "oan ức" trong lòng.

Đứng trước linh cữu của chồng, bà Lê Thị Tư, vợ ông Phước liên tục khóc và gần như ngã quỵ. Chia sẻ với nỗi đau mất chồng, nhiều người phải dìu bà dưới cái nắng gay gắt để chờ đến giờ hạ huyệt.

Theo người thân của ông Phước, ông là con thứ ba trong một gia đình nông dân, ít ruộng vườn ở xã Thuận Mỹ, huyện Châu Thành, Long An.

Từ nhỏ, ông cùng người em trai Lương Hữu Tín được người chị gái thứ hai bảo bọc, chăm sóc, nuôi dưỡng, khi lớn lên ông lấy vợ bà Lê Thị Tư. Do gia đình nghèo khổ, ông theo vợ về quê xã Quê Mỹ Thạnh, huyện Tân Trụ (Long An) sinh sống.

Đến năm 1989, vợ chồng ông sinh một bé gái đặt tên L.T.H.V. V. Bé lớn lên trong vòng tay yêu thương của người mẹ hiền, người cha cần cù, chịu khó. Tuy nhiên, niềm vui không được bao lâu thì tai họa ập đến khiến bé gái 13 tuổi mất mạng.

Theo người cháu gọi ông Phước bằng cậu kể lại, khoảng năm 2002, bé V. trên đường đi học về bị tên “yêu xanh” bắt giữ hãm hiếp ở khu vực vắng người qua lại tại xã Quý Mỹ Thạnh, huyện Tân Trụ.

Sau khi thực hiện hành vi đồi bại, đối tượng ra tay tàn độc giết bé V. và cướp đi mấy phân vàng bé đeo trên người. Gây án xong, đối tượng bỏ trốn, sau đó bị Công an Long An bắt giữ tại tỉnh Bình Phước và kết án tử hình.

Sau khi con gái chết, ông Phước và vợ quyết định bỏ xứ lên tỉnh Bình Phước lập nghiệp và sinh được 2 người con: 1 gái, 1 trai. Tại đây, ông cùng 3 chị em gái (bên vợ) mua được mấy mẫu đất trong suối Bàu Năng nhưng sau đó bị thu hồi giải tỏa...

Nhiều người đội nắng khóc tiễn ông Phước.

Tai họa ập đến vào khoảng 11h trưa 15/1/2017, sau khi uống rượu, ông Phước điều khiển xe máy BKS 93H8 - 5674 chở ông Quý đi hát karaoke. Đến ngã tư Sóc Miên, ông Quý không đội mũ bảo hiểm nên ông Phước chở về nhà trên đường Nguyễn Huệ thuộc khu phố Suối Đá, phường Tân Xuân, TP Đồng Xoài.

Vì ông Quý không xuống xe nên ông Phước tiếp tục điều khiển xe không bật đèn xi nhan rẽ trái qua đường và xảy ra va chạm với mô tô BKS 93H2 - 0547 do anh Lâm Tươi (đã uống rượu, không giấy phép lái xe) điều khiển chở anh Trị Tiếp lưu thông trên đường Nguyễn Huệ hướng ĐT 741 đi ĐT 753. Vụ tai nạn khiến ông Quý tử vong sau đó 2 ngày.

Ngày 9/5/2017, Cơ quan CSĐT Công an TP. Đồng Xoài đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với ông Lương Hữu Phước để điều tra về hành vi “Vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ”.

Ngày 29/3/2018, tòa sơ thẩm TAND TP Đồng Xoài tuyên phạt ông Phước 3 năm tù. Ông Phước kháng cáo kêu oan. Đến ngày 12/9/2018, tòa phúc thẩm TAND tỉnh Bình Phước tuyên hủy án để điều tra lại. Ngày 6/12/2019, TAND TP. Đồng Xoài xét xử sơ thẩm lần 2, vẫn tuyên phạt ông Phước 3 năm tù. Ông Phước tiếp tục kháng cáo, kêu oan.

Sáng 29/5/2020, ông Phước tiếp tục bị TAND tỉnh Bình Phước tuyên y án sơ, phúc thẩm với mức phạt 3 năm tù. Đến chiều cùng ngày, ông Phước đến TAND tỉnh Bình Phước đi lên lầu 2 nhảy xuống tự tử.

Họp báo vụ ông Lương Hữu Phước ngắn gọn trong 1 giờ

Sau khi xảy ra vụ tự tử đau lòng của ông Phước, Ban Tuyên giáo tỉnh Bình Phước đã tổ chức cuộc họp báo ngắn gọn trong 1 giờ. Tại cuộc họp này, lãnh đạo TAND tỉnh Bình Phước khẳng định: Tòa xử công tâm và khách quan!

Trước những câu hỏi của các PV về đoạn đường xảy ra vụ TNGT có biển hạn chế tốc độ hay không và cơ quan điều tra có giám định được tốc độ phương tiện của anh Lâm Tươi hay không? Ngoài ra, anh Lâm Tươi không có giấy phép lái xe và có nồng độ cồn trong máu xử lý thế nào?

TAND tỉnh Bình Phước cho rằng thời điểm xảy ra vụ tai nạn anh Lâm Tươi (SN 1997) đã trên 18 tuổi nhưng chưa có giấy phép lái xe. Hành vi này đã bị CSGT xử phạt hành chính hơn 4 triệu đồng.

Luật sư Dương Vĩnh Tuyến, người bào chữa cho ông Lương Hữu Phước cho biết, vụ án còn nhiều điểm chưa được các cơ quan chức năng làm sáng tỏ. Quan trọng nhất chính là nguyên nhân dẫn đến vụ TNGT, đặc biệt điểm va chạm của phương tiện và yếu tố lỗi cũng chưa được xác định rõ.

Luật sư Tuyến cho rằng biên bản khám nghiệm hiện trường cũng mâu thuẫn. Biên bản vụ TNGT (15/1/2017) cho thấy thành phần tham gia gồm: Ông Bùi Danh Sơn (Điều tra viên Công an TX Đồng Xoài, nay TP Đồng Xoài); ông Nguyễn Viết Dũng (Kiểm sát viên VKSND TX Đồng Xoài); ông Phan Xuân Kiền (Công an phường Tân Xuân); ông Đỗ Xuân Tân (CSGT Công an TX Đồng Xoài).

Nhưng mãi đến ngày 23/1/2017 (8 ngày sau), Cơ quan CSĐT Công an TX Đồng Xoài mới ban hành văn bản phân công điều tra viên Bùi Danh Sơn tham gia. Tương tự cùng ngày này, VKSND TX Đồng Xoài mới có văn bản phân công kiểm sát viên Nguyễn Viết Dũng tham gia khám nghiệm hiện trường vụ án trên...

Luật sư Dương Vĩnh Tuyến khẳng định: Trước khi phiên tòa phúc thẩm lần 2 diễn ra vài hôm, chính ông đã gửi đơn đề nghị các cơ quan chức năng tỉnh Bình Phước cùng trực tiếp tham dự và giám sát phiên xử này để tránh “oan sai” nhưng không được chấp nhận…

