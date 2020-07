Nước lũ tuôn như thác từ nhà dân ở Trung Quốc

Truyền thông Trung Quốc đăng video cho thấy nước lũ tràn vào tầng 3 của một toà nhà chung cư ở quận Kỳ Giang, thành phố Trùng Khánh hôm 1/7. Dòng nước lũ đục ngầu tuôn ra xối xả từ cửa sổ như thác nước. Nước lũ cũng được nhìn thấy chảy ra với cường độ nhẹ hơn từ những ngôi nhà bên cạnh.

Your browser does not support the video tag.

Nước lũ tuôn ra từ nhà dân ở thành phố Trùng Khánh, Trung Quốc hôm 1/7. Video: Global Times.

Kể từ khi mùa lũ bắt đầu tại Trung Quốc vào tháng 3, nước này đã ghi nhận 24 hiện tượng thời tiết đối lưu gây mưa lớn, cùng với đó là 8 trận giông bão và mưa đá chỉ trong tháng 6. Giới chức cảnh báo miền nam Trung Quốc sẽ tiếp tục hứng chịu các trận mưa lớn đến hết ngày 13/7.

Tại thành phố Trùng Khánh, một người chết, hơn 60.000 người chịu ảnh hưởng lũ lụt và hơn 2.000 người đã được sơ tán. Trùng Khánh ngày 2/7 phát đi cảnh báo mưa lũ đỏ, mức cao nhất trong 4 thang cảnh báo. Đây là lần đầu thành phố phát cảnh báo này từ năm 1940.

Lượng mưa trung bình tại Trung Quốc trong tháng 6 là 112,7 mm, cao hơn 13,5% so với con số được ghi nhận hàng năm. Gần 60% địa phương ở nam Trung Quốc đã gặp mưa giông lớn, chủ yếu tập trung ở tỉnh Quý Châu, Tứ Xuyên, thành phố Trùng Khánh và khu tự trị dân tộc Choang ở tỉnh Quảng Tây.

Mưa lớn ở các nhánh sông thượng nguồn sông Trường Giang khiến dòng chảy vào hồ chứa Tam Điệp tăng cao, buộc các nhà chức trách phải tăng lượng xả lũ.

Các trận mưa lớn đã ảnh hưởng đến 26 tỉnh và hơn 15 triệu người, khiến hơn 100 người chết và mất tích, hàng nghìn ngôi nhà bị phá hủy và gây thiệt hại hơn 3,6 tỷ USD. Trung tâm Khí tượng Trung Quốc cảnh báo tháng 7 và 8 sẽ là giai đoạn mưa bão cao điểm, đi kèm gió lốc và sạt lở đất.

Tác giả: Huyền Lê

Nguồn tin: Báo VnExpress