Nữ tài xế ôtô bị hành hung khi đang mang bầu

Ngày 6/6, Công an quận Thanh Xuân, Hà Nội, đang điều tra, củng cố hồ sơ vụ một nữ tài xế ôtô bị hành hung ở phố Nhân Hòa, phường Nhân Chính.

Theo đó, chiều tối 30/5, chị Lê Thị Hoàng Tuyết điều khiển ôtô thì va chạm với một xe máy điện ở phố Nhân Hòa. Người phụ nữ lái xe máy điện khi đó không chấp nhận hòa giải tại chỗ mà gọi điện cho 2 người đàn ông khác, trong đó có một người là chồng, đến để hành hung nạn nhân.

Trao đổi với Zing, anh Nguyễn Thảo (chồng nạn nhân) cho biết từ hôm xảy ra vụ việc, vợ chồng người phụ nữ đánh chị Tuyết nhiều lần liên hệ, xin được hòa giải, nhưng gia đình kiên quyết xử lý theo pháp luật.

"Họ là những người côn đồ, không thể cứ thích đánh ai, hành hung ai là được. Chúng tôi sẽ không hòa giải vụ việc này", anh Thảo nói cho biết sắp tới anh sẽ liên hệ với một số luật sư để được tư vấn về vụ việc trên.

Chồng của nạn nhân cho hay vài ngày trước, gia đình đã đề nghị cơ quan chức năng đưa chị Tuyết đi giám định thương tật và đang đợi cơ quan chuyên môn thông báo kết quả.

Camera giám sát quay lại cảnh tài xế ôtô bị người thân của lái xe máy điện đấm, đá, tát vào mặt sau khi 2 bên có va chạm giao thông.

Về tình hình sức khỏe, chị Tuyết thông tin hiện đã ổn định, nhưng bác sĩ vẫn yêu cầu phải theo dõi thêm bởi chị đang mang bầu.

"Nhóm người đó tát tôi nhiều cái sau đó còn đạp hai lần vào bụng tôi. Tôi đang mang bầu, hiện tại bác sĩ nhận định chưa có gì xảy ra, nhưng không dám khẳng định liệu có ảnh hưởng về sau này không", chị Tuyết chia sẻ với Zing.

Trước đó, nhân chứng của vụ việc kể ngay khi vụ tai nạn xảy ra, chị Tuyết thể hiện thái độ cầu thị, liên tục nói xin lỗi tài xế xe máy điện (mặc váy đen) và phân trần về nguyên nhân tông trúng người phụ nữ này. Tuy nhiên, người mặc váy đen chửi bới, thách thức và gọi người thân đến hiện trường.

"Ngay khi vừa đến, người xưng là chồng người mặc váy đen lập tức tát mạnh vào mặt chị lái ôtô, đồng thời cũng chửi bới vô văn hóa", nhân chứng cho hay.

Dù bị một số người dân can lại, 2 người đàn ông vẫn cố đánh, tát vào đầu nữ tài xế ôtô. "Chị ấy bị sưng đỏ ửng một bên mặt. Tuy nhiên, suốt sự việc, lái xe ôtô vẫn giữ thái độ bình tĩnh, nói chuyện lịch sự, không chửi bới", người chứng kiến vụ việc kể lại. Sự việc diễn ra trong khoảng 15 phút.

Ngày 1/6, Công an phường Nhân Chính đã triệu tập những người hành hung nữ tài xế đến trụ sở để lấy lời khai. Hồ sơ vụ việc được bàn giao, chuyển lên Công an quận Thanh Xuân tiếp tục điều tra theo thẩm quyền.

Tác giả: Hải Nam

Nguồn tin: zingnews.vn