Nghệ An: Nữ sinh lớp 9 xinh đẹp 'mất tích' bí ẩn nhiều ngày

Ngày 7-9, Công an thị trấn Cầu Giát, huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An đã phát đi thông báo tìm kiếm cháu Nguyễn Thị T. (SN 2006, trú tại khối 10, thị trấn Cầu Giát, Quỳnh Lưu) đi khỏi nhà từ lúc 8 giờ sáng 3-9-2020 đến nay không rõ tung tích. Theo thông báo, cháu T. có đặc điểm cao khoảng 1 m 55, nặng 45 kg, tóc thẳng dài quá vai.

Cháu T. trước khi "mất tích" bí ẩn - Ảnh: Facebook

Được biết cháu T. hiện là học sinh lớp 9, Trường THCS Cầu Giát, huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An.

Cơ quan công an đề nghị ai phát hiện cháu T. đang ở đâu thì liên hệ cho Công an thị trấn Cầu Giát, huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An, theo số điện thoại 0978.651.123.

Tác giả: Hải Vũ

Nguồn tin: Báo Người lao động