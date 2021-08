Nữ sinh 14 tuổi bị triệu tập do liên quan đến vụ hàng loạt nhà rơm bị cháy

Ngày 23/8, nguồn tin của Tiền Phong xác nhận, hôm qua (22/8), công an xã Sơn Tiến phối hợp với công an huyện Hương Sơn triệu tập nữ sinh N.T.T (14 tuổi) trú thôn Lệ Định để làm rõ về hành vi đốt nhà ở, nhà chứa rơm hàng loạt trong thời gian qua.

Một nhà chứa rơm ở xã Sơn Tiến bị cháy trong đêm.

“Qúa trình làm việc, nữ sinh cho biết do có mâu thuẫn cá nhân nên hành động bồng bột. Còn về đối tượng thì đang ít tuổi, nên đã được cho về nhà, chính quyền địa phương đang phối hợp với gia đình và nhà trường giám sát để xem xét chờ phương án xử lý”, nguồn tin cho hay.

Được biết, nữ sinh này đang học lớp 8, trường THCS trên địa bàn xã Sơn Tiến.

Người dân thu dọn nhà rơm bị cháy trong đêm.

Trước đó, từ ngày 26/6 đến ngày 9/8, tại thôn Lệ Định và thôn Hoà Tiến ở xã Sơn Tiến xảy ra 1 vụ cháy nhà ở và 9 nhà chứa rơm. Hàng loạt vụ cháy liên tục trong thời gian ngắn đã khiến người dân địa phương hoang mang, thiệt hại nặng về kinh tế.

Nhận định các vụ cháy nhiều khả năng do có người phá hoại nên xã đã trình báo công an huyện điều tra. Sau đó công an xã Sơn Tiến phối hợp với công an huyện Hương Sơn nhanh chóng vào cuộc làm rõ vụ việc.

Hiện vụ việc đang được công an huyện Hương Sơn mở rộng điều tra để xử lý.

Tác giả: Hoài Nam

Nguồn tin: Báo Tiền phong