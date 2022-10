"Nữ quái" bị tóm cùng 6 bánh heroin

Pháp luật

Phòng Cảnh sát ĐTTP về ma túy, Công an tỉnh Sơn La phối hợp với Đội Cảnh sát ĐTTP về ma túy Công an Mộc Châu, Công an thị trấn nông trường Mộc Châu và Đội kiểm soát phòng chống ma túy Cục Hải quan Điện Biên đã bắt giữ thành công “nữ quái” Tráng Thị Khúa (SN 1993, trú tại xã Hang Kia, huyện Mai Châu, Hòa Bình) về hành vi “Mua bán trái phép ma túy”.