Nữ lao động "chui" ngã tử vong ở Đài Loan khi bị cảnh sát truy đuổi

Nạn nhân Nguyễn Thị N.

Ngày 27/10, ông Nguyễn An Toàn – Chủ tịch UBND xã Trung Phúc Cường, huyện Nam Đàn (Nghệ An) cho biết, một phụ nữ trên địa bàn xã không may tử vong trong lúc đi lao động ở Đài Loan.

Thông tin ban đầu cho biết, vào ngày 26/10, trong lúc chị này đang phụ việc cho một gia đình ở tỉnh Nam Đầu (Đài Loan) thì cảnh sát ập đến kiểm tra bất ngờ. Do quá hoảng loạn nên chị Nguyễn Thị N. (31 tuổi, trú xã Trung Phúc Cường) vội vàng bỏ chạy và không may bị ngã từ trên tầng cao xuống đất.

Mặc dù được đưa đến bệnh viện cấp cứu, tuy nhiên do bị thương quá nặng nên chị N. đã tử vong.

Được biết, chị N. sang Đài Loan làm việc đã 8 năm nay, 6 năm đầu thuộc diện lao động hợp pháp nhưng 2 năm sau là lao động bất hợp pháp tại Đài Trung. Chính vì vậy khi thấy cảnh sát vào kiểm tra chị N. mới hoảng loạn bỏ chạy.

Hiện thi thể chị N. được quàn tại nhà xác bệnh viện khu vực Đài Trung.

Tác giả: Nguyễn Tú

Nguồn tin: Báo Dân trí