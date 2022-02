Nữ doanh nhân sản xuất ‘thuốc’ tăng cường sinh lý nam giới giả

Viện KSND TP Hà Nội vừa ra cáo trạng truy tố hai bị can Nguyễn Thị Thùy Linh (SN 1991, Tổng Giám đốc Công ty TNHH sản xuất dịch vụ thương mại Bình An) và Nguyễn Văn Tiến (SN 1994, trú huyện Ứng Hòa) về tội “Sản xuất hàng giả là lương thực, thực phẩm” theo quy định tại khoản 3, Điều 193 Bộ luật Hình sự, với khung phạt tối đa 15 năm tù giam.

Theo cáo trạng, tháng 8/2020, Cục Quản lý thị trường Hà Nội phối hợp với Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (Công an TP Hà Nội) kiểm tra, phát hiện hơn 6.600 hộp thực phẩm bổ sung vi chất dinh dưỡng nhãn hiệu ALIPAS pro, của Công ty TNHH sản xuất dịch vụ thương mại Bình An (Công ty Bình An), không có hóa đơn, chứng từ.

Lô thuốc này được Viện Khoa học sở hữu trí tuệ (Bộ Khoa học và Công nghệ) kết luận, là hàng hóa giả mạo nhãn hiệu ALIPAS. (ALIPAS là thực phẩm chức năng hỗ trợ cải thiện tình trạng yếu sinh lý ở nam giới).

Quá trình điều tra xác định, từ tháng 5/2020, Linh và Tiến bàn bạc cùng làm giả sản phẩm ALIPAS của Công ty cổ phần dược phẩm ECO, lấy tên là ALIPAS pro, do Công ty Bình An sản xuất để bán kiếm lời.

Trong vụ án, Tiến chịu trách nhiệm thiết kế mẫu vỏ hộp, bao bì, nhãn mác sản phẩm với cách đọc, kiểu dáng chữ giống với sản phẩm ALIPAS, có biểu tượng cờ nước Mỹ, có số điện thoại tổng đài trên vỏ hộp.

Về thành phẩm, hàm lượng, Tiến sử dụng mã vạch ghi trên vỏ hộp dựa trên mẫu sản phẩm MENX PLUS của Công ty Bình An.

Còn Linh chịu trách nhiệm đặt in vỏ hộp, đóng lọ, đóng hộp thành phẩm; chịu trách nhiệm về hồ sơ tự công bố sản phẩm và chuyển lại cho Tiến tiêu thụ.

Theo Viện KSND TP Hà Nội, hơn 6.600 hộp thuốc giả nhãn hiệu ALIPAS pro thu giữ được có giá trị hơn 4,5 tỷ đồng, tương đương với thuốc chính hãng.

Tác giả: Hoàng An

Nguồn tin: Báo Tiền Phong