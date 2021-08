Nữ chủ quán karaoke để 15 nam thanh nữ tú hát hò tưng bừng bất chấp lệnh cấm

Ngày 10-8, thông tin từ Công an tỉnh Hưng Yên cho biết Công an TP Hưng Yên đang củng cố hồ sơ, xử lý các đối tượng hoạt động lén lút giữa lúc dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, bất chấp lệnh cấm của cơ quan chức năng.

Nữ chủ quán làm việc với cơ quan chức năng - Ảnh: Công an cung cấp

Theo Công an TP Hưng Yên, vào khoảng 22 giờ 30 phút ngày 9-8, Tổ công tác của Công an TP Hưng Yên phối hợp với cơ quan chức năng kiểm tra, phát hiện tại quán karaoke Sắc Việt KTV, địa chỉ tại thôn Tính Linh (xã Trung Nghĩa, TP Hưng Yên) do chị Đặng Thị Lan (SN 1987 làm chủ) cho khách vào sử dụng.

Theo đó, cơ quan chức năng phát hiện 2 phòng hát có 15 người (7 nam, 8 nữ) đang tổ chức hát karaoke.

Những người tụ tập hát karaoke bất chấp lệnh cấm - Ảnh: Công an cung cấp

Để che giấu cơ quan chức năng, quán karaoke trên đã đóng cửa, tắt đèn biển hiệu, tổ chức cho khách hát bên trong, gây khó khăn cho công tác kiểm tra, phát hiện.

Hiện, Công an TP Hưng Yên đang phối hợp với đơn vị chức năng tổ chức lấy mẫu xét nghiệm test nhanh Covid-19 đối với số đối tượng trên và tiếp tục củng cố hồ sơ, tiến hành xử lý theo quy định của pháp luật.

Tác giả: Nguyễn Hưởng

Nguồn tin: Báo Người Lao Động