Nữ bệnh nhân bị hoại tử với vết thủng 10cm giữa bụng vì hút mỡ bụng

Những ngày qua, báo chí thông tin về trường hợp một nữ bệnh nhân tại Hà Nội bị hoại tử vùng bụng sau khi đi hút mỡ tại một cơ sở thẩm mỹ trôi nổi. Sau hai ngày hút mỡ, bệnh nhân bắt đầu bị sốt và rất đau tại vùng bụng và sau một tháng đã xuất hiện vết thủng giữa bụng với đường kính tới 10cm.

Tiếp nhận và điều trị ổn định trường hợp bệnh nhân này, Ths.BS Bùi Tuấn Anh, Khoa thẩm mỹ Bệnh viện Hồng Ngọc, khuyến cáo đặc biệt là các chị em tìm hiểu kỹ về cơ sở làm đẹp, hãy là khách hàng thông thái, không chạy theo dịch vụ giá rẻ hay những lời quảng cáo trên mây.

PV: Tại sao hút mỡ bụng lại để lại những biến chứng nặng nề như vậy? Xin bác sĩ làm rõ nguyên nhân?

Ths.BS Bùi Tuấn Anh: Bệnh nhân nhập viện trong tình trạng vùng bụng bị thủng một lỗ lớn và bị mất đi tổ chức dưới da vùng bụng. Phẫu thuật thẩm mỹ hay tất cả các phẫu thuật khác đều tiềm ẩn các nguy cơ biến chứng. Với phẫu thuật thẩm mỹ nói riêng, chúng ta có thể hiểu đây là nhu cầu chính đáng của các chị em, đặc biệt là thẩm mỹ ở vùng bụng sau khi trải qua quá trình sinh nở. Theo đó, sau nhiều lần sinh, vùng bụng thường tích tụ mỡ nhiều, da bị chùng và cơ vùng bụng không cỏn khỏe như trước dẫn đến vòng hai quá khổ.

Khi phẫu thuật vùng bụng như hút mỡ hay tạo hình vùng bụng đều tiềm ẩn cực kỳ nhiều nguy cơ, đặc biệt có thể gây nguy hiểm đến tính mạng. Với trường hợp bệnh nhân này, đây là biến chứng hay gặp.

Ngoài ra còn các biến chứng hay gặp khác như mỡ đi vào mạch máu có thể gây chết người hoặc viêm tắc mạch phổi, hay khi bác sĩ không khai thác tốt tiền sử của bệnh nhân dẫn đến nguy cơ nhiều bệnh nhân có thể tử vong ngay khi đang gây mê và trước khi phẫu thuật.

Tất cả các phẫu thuật đều tiềm ẩn những nguy cơ và biến chứng khác nhau do vậy việc thăm khám trước cần vô cùng tỉ mỉ để tránh các biến chứng này.

PV: Sau trường hợp bệnh nhân này, đã xuất hiện lo ngại rằng cơ sở thẩm mỹ đã hút mỡ sai kỹ thuật hay không đảm bảo vô trùng và vệ sinh đã dẫn đến biến chứng. Bác sĩ có thể lý giải vấn đề này từ góc độ chuyên môn?

Ths.BS Bùi Tuấn Anh: Trường hợp này có vùng hoại tử bụng rất rộng và vùng mất da lớn nhất lên tới 10-15cm đi thẳng từ dưới rốn xuống. Biến chứng này có thể gặp phải do, thứ nhất là chỉ định phẫu thuật. Ví dụ, khi tạo thành bụng, nếu đưa vùng da quá căng xuống thì tình trạng sẽ giống như sợi dây thừng. Khi 2 dây thừng bị kéo quá căng có thể dẫn đến tình trạng hoại tử bụng. Thứ hai là vấn đề kỹ thuật, khi bác sĩ thực hiện hút mỡ bụng. Mỗi vùng da đều cần nguồn máu, nguồn năng lượng và oxy để sống khỏe mạnh. Do vậy, khi đưa dụng cụ vào hút mỡ, chúng ta phải hiểu rõ những mạch máu và dây thần kinh đang bảo tồn ở vùng da nào để tránh và thực hiện phẫu thuật an toàn tối đa. Trong trường hợp bác sĩ chưa nắm vững được hệ thống mạch máu, theo đó, không nuôi dưỡng được vùng da đó. Vì khi cắt đi chúng ta vẫn phải bảo tồn những vùng da cũ, mạch máu cũ để thay thế những phần bị cắt đi.

Ngoài ra còn các yếu tố khác như hệ thống phòng mổ, hệ thống máy móc và cả đội ngũ bác sĩ xử lý tình huống sau khi xảy ra biến chứng, để làm sao cấp cứu, hồi sức tốt cho bệnh nhân.

Theo tôi được biết, trường hợp bệnh nhân này sau khi ra khỏi phòng mổ 1-2 ngày đã có tình trạng hoại tử vùng bụng, có dấu hiệu thiếu dưỡng - tức là những mạch máu cũ được lấy đi lại không được cấp cứu tích cực để các mạch máu còn lại được tăng cường và nuôi dưỡng da. Sau 10-15 ngày, tình trạng hoại tử đã lan rộng ra.

Bệnh nhân sau đó đã đến bệnh viện và được chúng tôi cấp cứu kịp thời.

PV: Với những trường hợp phẫu thuật thẩm mỹ không may gặp biến chứng, thì khả năng và điều trị phục hồi có khả quan không thưa bác sĩ?

Ths.BS Bùi Tuấn Anh: Với mỗi ca hút mỡ hay tạo hình vùng bụng sẽ cần 1-2 tuần để chăm sóc, phục hồi cho người bệnh. Nhưng với ca biến chứng, thời gian cần thiết để xử lý và phục hồi phải cần đến 1 tháng. Chúng ta sẽ mất thêm thời gian chăm sóc vết thương và cần thời gian vì không thể can thiệp nhiều vào vùng đang bị tổn thương quá lớn và đang yếu.

Vùng tổn thương đang trong quá trình bị viêm, bị nhiễm trùng giống như vùng đất đang thiếu đi sức sống, thiếu nguồn vitamin và vùng đất này chúng ta không thể trồng cây lên được mà phải chăm sóc để vùng đất trở lại tươi tốt. Và phải đến lúc đó, chúng tôi mới tiếp tục tiến hành phẫu thuật an toàn, tránh những rủi ro và hạn chế vết thương tiếp tục lan rộng.

Bệnh nhân này được chăm sóc bằng những kỹ thuật hiện đại, như đặt các hút áp lực âm hoàn toàn vô khuẩn. Bởi vì da ngoài làm đẹp còn có chức năng bảo vệ cơ thể. Khi da bị tổn thương, vùng da bị mất đi có thể gây ra sẹo hoặc vi khuẩn có thể đi vào tấn công bên trong. Do vậy, người bệnh được đặt hút áp lực âm để bảo vệ, phong tỏa hoàn toàn vết thương. Máy hút áp lực âm cũng hút các vi khuẩn ở bên trong, đồng thời với lực hút vừa đủ để huy động các mạch máu ở các khu vực khác đến nuôi dưỡng lại khu vực bị tổn thương.

Sau khoảng 3 tuần, chúng tôi đã tiến hành phẫu thuật lại và đặc biệt tránh để lại sẹo nhiều nhất có thể. Chúng tôi đã huy động vùng da sau lưng để kéo về vùng bụng tổn thương. Hiện tại, vùng tổn thương của bệnh nhân đã hoàn toàn ổn định. Bệnh nhân và người nhà đều đã yên tâm hơn.

Nếu tình trạng bệnh nhân không được cải thiện, tình trạng hoại tử lan rộng hơn, mất đi vùng da rộng hơn, người bệnh có thể bị nhiễm trùng máu hay cần kéo thêm phần da vùng lưng để xử lý vùng bụng. Tình trạng này sẽ gây tâm lý không tốt cho người bệnh.

PV: Như bác sĩ nhận định, thẩm mỹ là nhu cầu chính đáng. Vậy bác sĩ có thể cho lời khuyên để người dân biết cách tìm hiểu về cơ sở thẩm mỹ đảm bảo an toàn và đi làm đẹp hạn chế tối đa các biến chứng?

Ths.BS Bùi Tuấn Anh: Hiện nay, không chỉ các chị em mà cả các đấng mày râu cũng có nhu cầu làm đẹp cao. Trong dịp cuối năm nay, dịch vụ phẫu thuật ngày càng tăng để đáp ứng nhu cầu đón Tết của các chị em. Khi số lượng phẫu thuật lớn thì tỷ lệ biến chứng đi kèm cũng sẽ tăng. Do vậy, khi làm đẹp cần tìm hiểu kỹ về cơ sở thẩm mỹ, về bác sĩ chuyên môn.

Bệnh viện chúng tôi cũng tiếp nhận nhiều trường hợp biến chứng sau phẫu thuật thẩm mỹ, ngoài biến chứng vùng bụng còn có nhiều trường hợp vùng mũi bị viêm hoại tử hay hoại tử vùng mặt sau khi tiê filler, vùng mông, ngực cấy mỡ bị hỏng… Bất cứ phẫu thuật nào dù là tiểu phẫu cũng sẽ có hai mặt và có thể có biến chứng, để lại di chứng.

Có trường hợp một bệnh nhân nữ còn rất trẻ, khoảng 25 tuổi, sau khi nâng mông bằng phương pháp cấy mỡ tự thân đã bị hoại tử, mủ từ vùng mông lan tới vùng đùi, gây đau đớn kéo dài 1-2 tháng. Do vậy, tôi rất mong các bạn trước khi đi làm đẹp phải tìm hiểu rõ về cơ sở thực hiện để giảm thiểu những biến chứng ngoài mong muốn.

Chúng ta nên hiểu rõ rằng, tất cả mọi kỹ thuật kể cả tiểu phẫu như tiêm botox, tiêm filler hay cấy chỉ, cắt mí, nâng mũi… đều thuộc giáo trình đạo tạo các bác sĩ chuyên khoa da liễu thẩm mỹ hoặc chuyên khoa phẫu thuật thẩm mỹ. Không có trường hợp nào có thể đến Spa mang mác thẩm mỹ viện để thực hiện các phẫu thuật mổ trên cơ thể mình, thay vào đó, cần lựa chọn các cơ sở được cấp phép của Bộ Y tế, những cơ sở, bệnh viện uy tín, có chuyên môn cao để được an toàn khi làm đẹp.

Tôi và các bác sĩ thẩm mỹ đã khuyến cáo rất nhiều việc tìm hiểu kỹ trước khi lựa chọn thực hiện thẩm mỹ. Hãy là khách hàng thông thái, không chạy theo dịch vụ giá rẻ hay những lời quảng cáo trên mây của các cơ sở trên mạng. Nhiều người cho rằng đó là những tiểu phẫu rất nhỏ, nhưng biến chứng lại tiềm ẩm rất lớn. Các bác sĩ được đào tạo bài bản có thể giúp người bệnh tránh được những biến chứng đáng tiếc có thể xảy ra.

Bệnh nhân là chị N.T.L (30 tuổi, ở Hà Nội). Vì cảm thấy thiếu tự tin khi có nhiều mỡ thừa vùng bụng sau sinh, chị L đã đến một cơ sở thẩm mỹ tại Hà Nội để thực hiện phương pháp hút mỡ và tạo hình thành bụng với hy vọng sẽ lấy lại được vóc dáng thon gọn, săn chắc mà không ngờ rằng sẽ phải chịu biến chứng nghiêm trọng.

