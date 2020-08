Nữ bác sĩ nghi đầu độc cháu nội ở Thái Bình đối diện mức án nào?

Trước đó ngày 13/7, Bệnh viện Nhi Thái Bình tiếp nhận ca cấp cứu một bé trai sinh tháng 9/2019, trú tại xã Tân Bình (TP Thái Bình) trong tình trạng nguy kịch. Ngày 15/7, bệnh nhân được đưa lên Bệnh viện Nhi Trung ương để cấp cứu. Tại đây, bác sĩ phát hiện trong mẫu xét nghiệm của bé trai có chất độc nên thông báo cho Công an quận Đống Đa (TP Hà Nội) đến để điều tra. Bước đầu, xác định bà nội của cháu bé là Chử Thị Mỹ Lệ có hành vi bơm thuốc độc (thuốc diệt chuột) vào sữa cho cháu uống. Sau quá trình cấp cứu, bé đã qua cơn nguy kịch và đang được tiếp tục chăm sóc tại Bệnh viện Nhi Trung ương. Được biết, cháu trai này bị sinh non, mang bệnh bại não và hở hàm ếch, thường xuyên phải đi viện. Do vụ án bước đầu xảy ra ở thành phố Thái Bình, nên Công an quận Đống Đa (Hà Nội) đã bàn giao cho Công an Thành Phố Thái Bình tiếp tục thụ lý điều tra.