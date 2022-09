Nóng: Vừa xảy ra vụ cướp ở Ngân hàng Vietcombank Biên Hoà

Chiều 8-9, đại diện Công an TP Biên Hoà phối hợp với Công an huyện Long Thành xác nhận đang truy bắt đối tượng xông vào Ngân hàng Vietcombank cướp đi một số tiền lớn.

Người dân theo dõi vụ việc

Một cán bộ công cho hay đối tượng mặc quần áo đen là nam giới, che kín mặt, cướp khoảng 500 triệu đồng.

Cướp ngân hàng Vietcombank ở Biên Hoà

Đại diện Công an TP Biên Hòa và Công an huyện Long Thành xác nhận thông tin trên. Công an đang tiến hành truy bắt đối tượng.