NÓNG: Quản lý cố ca sĩ Phi Nhung giao toàn bộ tiền cát xê, tặng thêm 500 triệu đồng cho Hồ Văn Cường, gia đình sẽ dọn ra riêng!

Giữ đúng lời hứa, chiều ngày 11/10, quản lý của cố ca sĩ Phi Nhung đã trao toàn bộ số tiền và giải quyết ồn vào cát xê với Hồ Văn Cường. Tại buổi trao tiền có sự chứng kiến của những người trong gia đình, bố mẹ Hồ Văn Cường. Sau tất cả, quản lý đã thay mặt nữ ca sĩ quá cố tặng thêm số tiền 500 triệu đồng để Hồ Văn Cường ổn định cuộc sống về sau.

Phía quản lý Phi Nhung chia sẻ công khai với truyền thông: "Theo lời chị Diễm Phạm, vấn đề liên quan đến Hồ Văn Cường đã giải quyết xong như đã hẹn. Tổng số tiền trao lại cho Hồ Văn Cường theo nguyện vọng của gia đình không muốn cung cấp ra ngoài, tuy nhiên phía công ty cũng đã trao thêm 500 triệu là số tiền Phi Nhung đã hứa tặng khi Hồ Văn Cường ra riêng.

Số tiền 200 triệu thưởng từ giải quán quân do mẹ Hồ Văn Cường quản lý ngay từ ngày nhận giải nên không tính vào đây. Sau khi trừ thuế còn 180 triệu chị Võ Ngọc Thu đã mở sổ tiết kiệm tại ngân hàng Techcombank, đến nay số tiền kèm lãi chỉ có chị Thu giữ. Gia đình Hồ Văn Cường cũng đang thống nhất sẽ ra riêng như nguyện vọng của em ấy. Gia đình chúng tôi tôn trọng quyết định của Cường. Mọi thứ giải quyết êm thấm với sự tán đồng của chúng tôi và gia đình Hồ Văn Cường cũng như cá nhân của Cường. Sau đây, mọi vần đề phát sinh đều không liên quan đến chúng tôi".

Your browser does not support the video tag.

Clip: Mẹ Hồ Văn Cường lên tiếng mong cộng đồng mạng đừng dùng những lời lẽ tiêu cực để tấn công gia đình, bà cũng đã đại diện con nhận sổ tiết kiệm

Hồ Văn Cường cùng bố mẹ đều có mặt để nhận số tiền từ quản lý cố ca sĩ Phi Nhung

Số tiền cụ thể phía cố ca sĩ Phi Nhung không tiết lộ theo mong muốn của gia đình

Mẹ Hồ Văn Cường là người trực tiếp quản lý số tiền 200 triệu Quán quân của con trai từ nhiều năm qua

Sau khi giải quyết mọi thứ, Hồ Văn Cường và gia đình sẽ dọn ra ở riêng theo đúng nguyện vọng của nam ca sĩ nhí

Phía ca sĩ Phi Nhung muốn sự việc khép lại để vong linh người quá cố được yên lòng

Tác giả: Hạ Anh

Nguồn tin: Trí Thức Trẻ