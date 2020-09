NÓNG: Nữ diễn viên hở bạo nhất lịch sử Kbiz được tìm thấy bất tỉnh và ngưng tim ở nhà riêng, cảnh sát nghi vấn tự tử

Vào sáng nay (14/9), truyền thông Hàn đưa tin nữ diễn viên Oh In Hye được tìm thấy trong tình trạng bất tỉnh và ngưng tim tại nhà riêng vào khoảng 5h sáng. Một người bạn của nữ diễn viên đã ghé thăm cô và phát hiện ra vụ việc, sau đó người này đã gọi xe cấp cứu và cảnh sát.

Ngay lập tức, các bác sĩ đã đến để sơ cứu, hô hấp nhân tạo và đưa Oh In Hye đến bệnh viện gần nhất. Sở cảnh sát Yeonsu, Incheon đã tiếp nhận và điều tra vụ việc. Theo phía cảnh sát, kết quả điều tra ban đầu cho thấy có thể nữ diễn viên đã cố tự tử.

Oh In Hye được gọi là "nữ diễn viên hở bạo nhất lịch sử"

Vào thời điểm các bác sĩ có mặt tại hiện trường, Oh In Hye đã ngừng thở, ngưng tim và không có mạch đập. Sau khi được sơ cứu và hô hấp nhân tạo, mạch và nhịp thở của nữ diễn viên đã trở lại, nhưng cô vẫn đang phải điều trị tích cực trong bệnh viện và chưa có dấu hiệu sẽ tỉnh lại.

Oh In Hye sinh năm 1984, là cái tên vô danh trước khi "sáng nhất Hàn Quốc" với bộ váy hở hang, mặc như không mặc tại Liên hoan phim Quốc tế Busan 2011. Hình ảnh gần như khoe trọn vòng 1 như sắp nhảy ra ngoài của nữ diễn viên khiến khán giả nhức mắt vì quá phản cảm, từ đó cái tên Oh In Hye gắn liền với biệt danh "nữ diễn viên hở bạo nhất lịch sử". Sự nghiệp của nữ diễn viên cũng không có nhiều đột phá sau đó.

Tác giả: Hồng Hải

Nguồn tin: Pháp luật & Bạn đọc