NÓNG: Hàng trăm người có mặt theo dõi trận chiến giữa Trang Khàn và "cậu IT" team bà Phương Hằng, bất ngờ phía công an xuất hiện

Hàng trăm người có mặt tại quán bún đậu của Trang Khàn khiến toàn bộ người dân trong khu vực hoang mang. Theo đó, Trang Khàn đã có mặt tại quán của mình vào lúc 1 giờ, ngay lúc này vẫn chưa thấy sự xuất hiện của "cậu IT".

Đầu hẻm quán bún đậu của Trang Khàn hiện tập trung những người hiếu kỳ đứng "hóng" xem chuyện gì sẽ xảy ra.

Trong khi đó Trang Trần vẫn ngồi ở hàng bún đậu

Bất ngờ lực lượng chức năng đã xuất hiện tại quán bún đậu của Trang Khàn.

Sau khoảng 2h20 phút, mọi người xuất hiện nhiều hơn sau khi thông tin về cuộc hẹn này được lan rộng.

Trước đó, mới đây N.H.K cho biết mình đã hẹn gặp Trang Khàn, theo bàn luận trước đó mỗi bên sẽ mang theo 6 người. Cựu người mẫu 8x đã nhờ một "đàn anh" hỗ trợ 6 "anh em xã hội" sang gặp mặt N.H.K cùng với mình.

"Em có một mình người ta 6 người em sợ quá nên phải nhờ các anh cho ra 6 người cùng em chứ một mình em sợ gần chết, ngất xỉu. Anh mình cho em 6 người thôi, nó đi 6 người mình đi 6 người, bảo vệ em cái. Chứ không em chết, ai nhậu với các anh... Anh nói giúp em cái nếu không nó xúc em chết không ai nhậu vui với các anh đâu...", cựu người mẫu Trang Khàn nói chuyện với đàn anh của mình.

"Nó hẹn em nhất định phải ra gặp nếu không có thì nó lại bảo em nhục anh hiểu không?, Trang Khàn khẳng định với đàn anh mình đã chốt kèo cuộc gặp mặt vào hôm nay với N.H.K.

Về phía mình, N.H.K cũng khẳng định sẽ "làm gì đó" với Trang Khàn. Cậu cũng có lời dặn dò cho cộng đồng mạng:

"Không tụ tập dùm em nha. Covid đó. Làm ơn, ai từng là nạn nhân của nó mà ủng hộ em thì lên công an quận 4 báo là nó chửi và hăm dọa là được!", N.H.K viết.

CHUYỆN GÌ ĐÃ XẢY RA?

Mâu thuẫn giữa Trang Khàn và "anh IT" xuất phát từ việc "anh IT" khui ra danh tính hàng loạt anti fan bà Nguyễn Phương Hằng, "anh IT" sau đó đã khẳng định người nắm các Facebook ảo này là quản lý Trang Khàn, đỉnh điểm của vụ việc bắt đầu ở điểm quản lý Trang Khàn có lời đe dọa "anh IT" thông qua một cuộc gọi.

N.H.K và Trang Trần khẩu chiến Facebook trước đó.

Để làm rõ sự việc, "anh IT" đã tìm đến quán ăn của Trang Khàn để gặp cô thế nhưng lại không gặp được.

Sự việc được "anh IT" đăng tải trên mạng xã hội sau khi nói chuyện qua điện thoại với một người anh của Trang Khàn, theo "anh IT", Trang Khàn đã hứa không nói động đến ai nữa. Tuy nhiên phía cựu người mẫu cũng căng thẳng phản kháng cho rằng những gì "anh IT" đăng là không đúng. Cả hai sau đó đã có cuộc thương thảo gay gắt qua điện thoại cá nhân và hẹn gặp để giải quyết mâu thuẫn.

Đây có lẽ là màn khẩu chiến gay cấn thứ hai trên mạng xã hội và được dân mạng mong chờ trong suốt thời gian qua.

Tác giả: HẠ PHONG; ẢNH: ANDY TRAN

Nguồn tin: Pháp luật & Bạn đọc