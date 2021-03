NÓNG: Cả tấn hàng trong 2 căn nhà liên quan đến thượng tá biên phòng

Ngày 12-3, tin từ Công an tỉnh An Giang cho biết đang phối hợp với cơ quan chức làm rõ vai trò, trách nhiệm của thượng tá Hoàng Văn Nam (Phó Phòng chống ma túy và tội phạm thuộc Bộ đội Biên phòng tỉnh An Giang) vì để vợ và người thân chứa hàng tấn hàng xuất xứ nước ngoài tại 3 căn nhà ở phường Vĩnh Nguơn, TP Châu Đốc.

Lực lượng chức năng kiểm tra 1 trong 3 căn nhà chứa hàng hóa do vợ chồng thượng tá biên phòng tỉnh An Giang làm chủ

Trước đó, vào ngày 28-2, tổ công tác phòng chống buôn lậu thuộc Công an tỉnh An Giang phối hợp với Công an phường Vĩnh Nguơn tiến hành kiểm tra 3 căn nhà tại địa phương. Lực lượng này phát hiện bên trong có hơn 1.140 sản phẩm, hơn 1,3 tấn hàng hóa xuất xứ nước ngoài không hóa đơn, chứng từ nên lập biên bản tạm giữ để điều tra.



Rất nhiều hàng hóa mang nhãn hiệu nước ngoài nhưng không có hóa đơn, chứng từ

Bước đầu, lực lượng chức năng xác định 2 trong 3 căn nhà này là do vợ chồng thượng tá Nam đứng tên sở hữu nhưng có 1 căn đã cho người khác thuê ở. Riêng căn nhà thứ 3 ở khu vực gần đó là do bà Trần Thị Dũng (SN 1970, là chị vợ thượng tá Nam làm chủ hộ).





Công an An Giang sẽ phối hợp với lãnh đạo Bộ đội Biên phòng tỉnh làm rõ vai trò, trách nhiệm của thượng tá Nam trong vụ việc này

Theo nhận định của Công an tỉnh An Giang, đây là vụ việc phức tạp vì có liên quan đến cán bộ thuộc lực lượng vũ trang. Do đó, Công an tỉnh đã chỉ đạo Công an TP Châu Đốc tiếp tục điều tra xác minh, làm rõ nguồn gốc, giá trị hàng hóa thu giữ được trong vụ việc để xử lý đúng theo quy định pháp luật. Đồng thời, Công an tỉnh An Giang sẽ phối hợp với Bộ đội Biên phòng tỉnh cùng xác minh làm rõ vai trò, trách nhiệm của thượng tá Nam trong vụ việc này để kịp thời báo cáo lãnh đạo tỉnh nắm và chỉ đạo với quan điểm có sai phạm đến đâu, xử lý đến đó.

Tác giả: T.Not

Nguồn tin: Báo Người Lao Động