(NÓNG) Bắt quả tang một cán bộ Công an tổ chức tàng trữ và sử dụng trái phép ma tuý

Hồi 23h20' ngày 10/10/2021, Đội Cảnh sát điều tra về Kinh tế - Ma túy Công an huyện Lương Sơn phối hợp với Công an xã Hòa Sơn tiến hành kiểm tra và bắt quả tang tại căn nhà do Đào Văn Thắng, SN 1985 (HKTT Đức Hậu, Gia Trung, Gia Viễn, Ninh Bình) được giao trông coi, quản lý tại thôn Tân Sơn, xã Hòa Sơn, huyện Lương Sơn, phát hiện 7 đối tượng có hành vi tàng trữ, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy, trong đó có một đối tượng là cán bộ Công an huyện Lương Sơn.

Các đối tượng bị bắt quả tang bao gồm: Đào Văn T., Nguyễn Thanh Q., Lê Việt D., Đỗ Mạnh H., Nguyễn Thùy L.; Trần Thị Huyền T. và Vũ Văn H.

Tại hiện trường, lực lượng Công an thu giữ nhiều túi nylon chứa một số viên nén màu xanh và các tinh thể màu trắng nghi ma tuý; 2 tờ tiền mệnh giá 2 USD và 10.000 VNĐ bên trong có chứa chất bột màu trắng nghi là ma túy.

Ảnh minh hoạ.

Ngoài ra, lực lượng Công an còn thu giữ thêm một số đồ vật liên quan có chứa chất nghi ma tuý khác.

Tiến hành xét nghiệm nhanh, các đối tượng Đào Văn T., Nguyễn Thanh Q., Lê Việt D., Đỗ Mạnh H., Nguyễn Thùy L.; Trần Thị Huyền T. cho kết quả dương tính với chất ma túy loại MDNA và Methamphetamine.

Ngay khi vụ việc xảy ra, kiểm sát viên VKSND huyện Lương Sơn đã trực tiếp phối hợp, tham gia kiểm sát hoạt động điều tra ngay từ đầu, đánh giá hành vi phạm tội, báo cáo lãnh đạo Viện kịp thời chỉ đạo điều tra sát sao, lập biên bản bắt người phạm tội quả tang; tiến hành khám nghiệm hiện trường; thu giữ, niêm phong vật chứng (chất nghi ma túy; mẫu nước tiểu; điện thoại của các đối tượng) theo đúng quy định của pháp luật.

Vụ việc đang được điều tra, làm rõ.

Tác giả: Hoà Bình

Nguồn tin: baovephapluat.vn