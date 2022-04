NÓNG: 1.350 binh sĩ Ukraine ra hàng quân Nga, chiến sự ở Mariupol đã đến hồi gay cấn

1.350 lính Ukraine ra hàng quân Nga ở Mariupol

Cách đây ít phút hãng tin Sputnik dẫn tuyên bố của Cộng hòa nhân dân Donetsk (DPR) tự xưng cho biết đã có tổng cộng 1.350 binh sĩ Ukraine ra hàng quân Nga ở thành phố cảng chiến lược Mariupol, miền Nam Ukraine.

Thông tin vắn tắt của Sputnik khiến chúng ta chưa rõ đây là số binh sĩ Ukraine mới ra hàng hay là tổng số những người đã giương cờ trắng, bao gồm cả 1.026 lính thủy đánh bộ, trong đó có 162 sĩ quan mà Bộ Quốc phòng Nga đã thống kê và công bố hôm qua 13/04/2022.

CNN cũng vừa cập nhật các diễn biến mới nhất tại chảo lửa Mariupol khi khẳng định "The fight for Mariupol is at a critical stage - Cuộc chiến bảo vệ Mariupol đang ở giai đoạn nguy ngập".

Cụ thể, CNN cho biết 2 đơn vị cuối cùng còn lại ở phía Nam thành phố Mariupol đã liên kết và phối hợp tác chiến được với nhau nhờ "hành động mạo hiểm", cho phép họ tăng khả năng kháng cự trước lực lượng vũ trang Nga.

Trong khi đó, phía Nga tuyên bố đã kiểm soát được khu vực cảng biển thương mại của Mariupol và hơn 1.000 lính thủy đánh bộ Ukraine đã ra hàng. Chi tiết như sau:

- Các đơn vị phòng thủ đã liên kết được với nhau: Chỉ huy của 2 đơn vị Ukraine bảo vệ Mariupol đã phát đi một video mang tuyên bố họ đã liên kết và phối hợp tác chiến được với nhau.

Denys Prokopenko, chỉ huy Trung đoàn Azov nói rằng đơn vị của mình đã bắt liên lạc được với các binh sĩ thuộc Lữ đoàn thủy quân lục chiến 36. Serhii Volyna, chỉ huy lữ đoàn 36 nói: "Chúng tôi sẽ làm tất cả những gì cần thiết để hoàn thành nhiệm vụ chiến đấu của mình".

- Động thái "mạo hiểm": Cố vấn Tổng thống Ukraine Oleksiy Arestovych trước đó tuyên bố rằng việc bắt liên lạc được là một hành động mạo hiểm. Ông Arestovych nói "đây là điều đã xảy ra khi họ không chỉ giữ được mạng sống mà còn duy trì được công tác chỉ huy và điều hành đối với các binh sĩ của mình".

Tuy nhiên, CNN chưa thể độc lập xác minh được chi tiết của hành động trên. Ông Arestovych nói rằng động thái này đã "tăng cường sức mạnh chiến đấu phòng thủ của họ ở khu vực làm nhiệm vụ".

- Bị bao vây: Cả 2 đơn vị Ukraine nói trên đều đang có những nỗ lực cuối cùng nhằm chống lại cuộc tấn công của quân Nga vào thành phố kể từ hơn 1 tháng trước. Những đơn vị này bị Nga bao vây và không có tiếp tế.

- Các địa bàn trọng yếu: Lực lượng phòng thủ Ukraine đang cố gắng giành giật từng chút tại khu vực cảng và tại Azovstal, một nhà máy thép khổng lồ nằm ở ngoại vi phía Đông Mariupol.

Mariupol đang đứng bên bờ vực sụp đổ?

Thời điểm Mariupol hoàn toàn thất thủ sắp đến?

- Giờ phút quyết định: Phân tích độc lập về tình hình ở Mariupol vào hôm chủ Nhật của Viện nghiên cứu chiến tranh cho biết thành phố này đã đi tới giai đoạn quyết định.

Việc hợp nhất các lực lượng Ukraine tại đây diễn ra sau khi "quân Nga cắt nhỏ Mariupol từ trung tâm thành phố xuống tới bờ biển từ hôm 10/04, bao vây và dồn toàn bộ tay súng Ukraine còn lại vào 2 địa điểm: Cảng chính của Mariupol ở Tây Nam và Nhà máy thép Azovstal ở phía Đông", báo cáo cho biết.

- Nga tuyên bố giành bước tiến mới: Trong một thông báo hôm thứ Tư, Thiếu tướng Igor Konashenkov, người phát ngôn Bộ Quốc phòng Nga cho biết, lực lượng của họ đã kiểm soát được khu vực cảng thương mại của Mariupol. CNN không thể độc lập xác nhận tuyên bố trên.

Quân đội Nga liên tục tuyên bố đã kiểm soát được các vị trí chiến lược trong thành phố, nhưng thừa nhận phải đối mặt với sự kháng cự quyết liệt của các lực lượng Ukraine.

- Lính thủy đánh bộ đầu hàng: Hôm qua, thứ Tư, 13/04/2022, Bộ Quốc phòng Nga thông báo có 1.026 lính thủy đánh bộ Ukraine, trong đó có 162 sĩ quan và 47 nữ binh sĩ, đã ra hàng tại khu vực Nhà máy Ilyich ở Mariupol, một tuyên bố không thể xác nhận được.

Prokopenko, chỉ huy Trung đoàn Azov thừa nhận đã có một số binh sĩ Ukraine ra hàng.

Trong khi đó, trang tin quân sự Top War của Nga cho biết, tính tới nay, tại vùng Donbass, miền Đông Ukraine, đã có tổng cộng 3.500 binh sĩ Ukraine ra hàng, và con số đang tăng lên từng ngày. Trong số đó, tù binh bắt được tại Mariupol chiếm phần lớn nhất.

Điều đang thu hút sự quan tâm đặc biệt của dư luận là về thực tế rằng chính quyền Kiev từ chối thừa nhận số lượng binh sĩ quân đội Ukraine đông đảo đến vậy đã ra hàng ở Ukraine.

Tác giả: N. Tuấn Sơn

Nguồn tin: Pháp luật & Bạn đọc