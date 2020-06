“Nỗi oan yêu râu xanh”: Ngày tàn của kẻ thủ ác hiếp dâm thi thể, đốt xác nạn nhân

Ngày 14/10/2016, Tòa án nhân dân cấp cao tại TP. HCM mở phiên tòa xét xử, đồng thời bác bỏ đơn kháng cáo, kêu oan và tuyên y án tử hình đối với tên “yêu râu xanh” Bùi Thanh Hoài (30 tuổi, ngụ tỉnh Đồng Nai) về các tội “Giết người, Cướp tài sản, Hiếp dâm”. Theo hội đồng xét xử, mọi tài liệu chứng cứ trong hồ sơ vụ án mà cơ quan điều tra đã thu thập được cùng lời khai của những người liên quan… đều đây đủ cơ sở xác định những tội ác tày trời mà Hoài đã gây ra.

Trước đó, ngày 25/9/2015, Tòa án nhân dân tỉnh Đồng Nai đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm, tuyên phạt Lương Tấn Khanh (SN 1977, ngụ Đồng Tháp) mức án tù chung thân về tội “Giết người”, 8 năm tù về tội “Hiếp dâm”. Tổng hợp hình phạt cho bị cáo Khanh là tù chung thân.

Bị cáo Bùi Thanh Hoài, sinh năm 1986 tại Đồng Tháp, bị tuyên tử hình về tội “Giết người”, 8 năm tù về tội “Hiếp dâm”, 3 năm tù về tội “Cướp tài sản”. Tổng hợp hình phạt chung là tử hình, tuy nhiên, Bùi Thanh Hoài đã làm đơn kháng cáo, kêu oan vì cho rằng hình phạt mà hội đồng xét xử đưa ra đối với mình là quá nặng và không phù hợp. Hoài cho rằng mình bị bức cung nhục hình. “Bị cáo không biết sự việc N bị sát hại” – Hoài nói với hội đồng xét xử, theo VOV.

Theo hồ sơ cáo trạng, sáng ngày 18/2/2015 (tức 30 Tết), Nguyễn Văn Cộng và Bùi Văn Hai đã tổ chức ăn nhậu tại xưởng gỗ của công ty (ấp Lộ Đức, xã Hố Nai 3, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai) để về quê ăn tết. Ngoài Cộng, Hai tham gia buổi nhậu này còn có Khanh, Hoài và chị Phạm Thị N. (sinh năm 1985, ngụ xã Hố Nai 3).

Cả nhóm này nhậu đến trưa thì Khanh về trước do đã uống đủ. Chỉ còn lại Hoài, Hai, Cộng và N tiếp tục nhậu. Khi uống hết bia tại bàn nhậu, do vẫn chưa uống đủ nên Hoài rủ chị N. đi về xưởng gỗ cũ của công ty, gần kế bên uống bia tiếp thì được chị N. đồng ý.

Sau khi tan cuộc nhậu, Hoài rủ chị N. lên phòng của mình chơi. Khanh thấy Hoài và N. lên phòng của Hoài nên đi theo. Khi vừa đến vào phòng, sẵn có hơi men trong người, thú tính trong người nổi lên, Hoài nói chị N. cho Hoài và Khanh quan hệ tình dục. Chị N. phản ứng gay gắt và không đồng ý thì Hoài và Khanh liền ôm chị N. vật xuống nền nhà để thực hiện hành vi hiếp dâm chị này.

Chị N. vùng vẫy, chống cự quyết liệt và van xin hai tên “yêu râu xanh” buông tha cho mình. Tuy nhiên Hoài quyết tâm thực hiện hành vi đê hèn đến cùng. Hắn dùng hai tay bóp cổ N., còn Khanh thì giữ tay chân nạn nhân rồi cả hai thay nhau hiếp dâm chị N.

Khi biết chị N. đã tử vong, Hoài và Khanh khiêng xác nạn nhân ra ngoài vườn tràm và tiếp tục thực hiện hành vi giao cấu với xác chị N. thêm một lần nữa.

Khi đã thỏa mãn xong thú tính của mình, để che đậy hành vi ghê tởm, hai tên “yêu râu xanh” lấy mùn cưa phủ lên xác chị N. rồi nhẫn tâm châm lửa đốt nhằm phi tang. Đám cháy lan rộng ra xưởng gỗ, Hoài sợ hãi kêu nhiều người đến dập lửa. Do bọn chúng đã lấy bạt phủ lên người nạn nhân nên không ai phát hiện khi chữa cháy.

Đợi mọi người về hết, Hoài kéo thi thể nạn nhân đến hố cạn gần đó phủ mùn cưa lên. Gây án xong, cả hai thản nhiên đi vào phòng nằm ngủ như chưa có việc gì xảy ra. Riêng Hoài còn lấy xe máy của nạn nhân mang đi cất giấu, lấy luôn chiếc điện thoại di động iPhone 4 của chị N.

Hai hôm sau, Khanh báo cho giám đốc công ty việc phát hiện thi thể trong khu nhà xưởng. Sự việc nhanh chóng được trình báo tới cơ quan công an. Lực lượng công an có mặt tại hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ việc đồng thời truy bắt hung thủ.

Qua quá trình điều tra, công an đã bắt giữ Hoài và Khanh. Tại cơ quan công an, bước đầu hai đối tượng đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Cơ quan công an đã hoàn tất hồ sơ khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Bùi Thanh Hoài và Lương Tấn Khanh.

Tại phiên tòa ngày 14/10/2016, tên “yêu râu xanh” Bùi Thanh Hoài tiếp tục cho rằng, khi phát hiện đám cháy đã thấy thi thể nạn nhân, chiếc điện thoại của nạn nhân anh ta nhặt được trong lúc dập lửa. Tuy nhiên lời khai này bị hội đồng xét xử bác bỏ và tuyên y án tử hình đối với Hoài để khiến hắn phải chịu trách nhiệm cho những tội lỗi mất nhân tính mà hắn đã gây ra, tin trên VNExpress.

