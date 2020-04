Nói dối vào ngày 1/4 bị phạt 10 triệu đồng

Tin nhanh từ Công an huyện Hương Sơn (Hà Tĩnh) cho biết: Chiều ngày 01/4/2020, Công an huyện Hương Sơn đã ra quyết định xử phạt hành chính 10 triệu đồng đối với Tr.T.T.T (SN 2001) xã Sơn Hàm (Hương Sơn) do đã thực hiện hành vi vi phạm cung cấp nội dung thông tin sai sự thật, quy định tại điểm a, khoản 3, điều 64, Nghị định số 174/2013/NĐ-CP ngày 13/11/2013 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, công nghệ thông tin và tần số vô tuyến điện.

Chị Th. làm việc với cơ quan chức năng

Theo đó, Tr.T.T.T là chủ tài khoản facebook Trần Thủy. Ngày 01/4/2020, T. đã đăng tải một số hình ảnh và nội dung “Chợ quê e hôm nay bắt đầu nghỉ”. Sau khi xác định chủ tài khoản trên đưa thông tin sai sự thật, gây hoang mang dư luận, Công an huyện Hương Sơn đã tiến hành mời T. lên xác minh, làm rõ.

Tại Cơ quan Công an, T. thừa nhận đã đăng nội dung thông tin sai sự thật và gỡ bỏ, đăng tin cải chính và xin lỗi trên trang facebook cá nhân.

Trước đó chiều ngày (29/3/2020), Thanh tra Sở TT&TT Hà Tĩnh phối hợp với Phòng PA03 Công an tỉnh và Công an huyện Hương Sơn đã triệu tập và ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính 10 triệu đồng đối với ông Đ. Q. T. (42 tuổi) xã Sơn Bằng, huyện Hương Sơn (Hà Tĩnh, giáo viên tại một trường THPT trên địa bàn huyện Hương Sơn) về hành vi cung cấp nội dung thông tin sai sự thật, vu khống, xuyên tạc, xúc phạm uy tín của cơ quan, tổ chức và danh dự, nhân phẩm của cá nhân. Các nội dung thông tin mà ông T. đăng tải là vi phạm tại Điểm a, Khoản 3, Điều 64, Nghị định 174/2013/NĐ-CP ngày 13/11/2013 quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, công nghệ thông tin và tần số vô tuyến điện.

Tác giả: Nam Phong

Nguồn tin: antt.vn