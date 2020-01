Nổ lớn, nam sinh lớp 11 ở Nam Định tử vong ngày 29 Tết

Ngôi nhà xảy ra sự việc. Ảnh: TP

Chiều nay, 23/1 (29 Tết), ông Đinh Văn Khính, Phó Chủ tịch UBND xã Yên Phương, huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định xác nhận tại xóm Mỹ Lộc đã xảy ra vụ nổ lớn khiến 1 người thiệt mạng.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 9h sáng cùng ngày, người dân địa phương nghe thấy tiếng nổ lớn phát ra từ gia đình em Ph. (SN 2004) liền chạy sang thì thấy cửa và lan can sắt ở tầng 2 nhà cháu Ph. bị bật tung. Cháu Ph. được phát hiện tử vong ở khu vực tầng 2 trong nhà với thương tích rất nặng.

Thời điểm xảy ra vụ nổ, bố mẹ cháu Ph đi vắng, trong nhà ngoài nạn nhân còn có 2 em nhỏ của P. dưới tầng 1. May mắn, 2 em của nạn nhân không bị thương.

Vụ việc sau đó được thông báo tới cơ quan chức năng. Công an xã Yên Phương cùng Công an huyện Ý Yên, Công an tỉnh Nam Định đã khẩn trương có mặt tại hiện trường để tiến hành điều tra nguyên nhân vụ việc.

Những người dân ở địa phương cho biết vụ nổ xảy ra do cháu Ph quấn pháo, không may bị nổ. Tuy nhiên, theo Phó Chủ tịch xã Đinh Văn Khính, hiện Công an tỉnh Nam Định đang điều tra làm rõ nguyên nhân dẫn tới vụ nổ, xem là do thuốc pháo hay thuốc mìn.

Tác giả: Thiên Thanh (T/H)

