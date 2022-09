Niềm vui của những phạm nhân được đặc xá, làm lại cuộc đời

Trước khi được về nhà trong vòng tay yêu thương của người thân, những phạm nhân được nhận giấy chứng nhận đặc xá, tiền đi đường, hoàn trả tiền lưu ký còn thừa. Điều đặc biệt dịp này, cán bộ trại giam còn trao cho họ căn cước công dân. Cầm căn cước công dân trên tay nhiều người không giấu được cảm xúc. Nhận được đặc xá của Chủ tịch nước, 6 phạm nhân ở trại tạm giam Công an tỉnh Nghệ An có lẽ đều có những tâm tư, trăn trở ấp ủ riêng dành cho gia đình khi trở về.

Các phạm nhân nhận tiền thừa lưu trú, quyết định đặc xá và căn cước công dân.

Phạm nhân N.V.B., quê ở Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An cho biết những ngày tháng ở trong trại giam, cứ tối đến nhắm mắt lại bao nhiêu nỗi niềm xuất hiện trong đầu. Người đàn ông này mong thời gian trôi qua thật nhanh để sớm về đoàn tụ cùng với gia đình. Ông từng gây dựng được mô hình trang trại chăn nuôi trâu bò ở địa phương. Tuy nhiên, hoạt động không được bao lâu thì thua lỗ. Nợ nần nhiều, ông liều mình theo người khác làm giấy tờ giả. Kết cục ông phải nhận là 3 năm tù giam. Nhận ra lỗi lầm của mình ông quyết tâm cải tạo để sớm trở về với gia đình. Nhờ sự giáo dục, động viên, khích lệ của cán bộ quản giáo, ông B. quyết tâm cải tạo. Sự nỗ lực đó, người đàn ông này, được xét giảm án 1 lần, thời gian giảm án là 2 tháng, nay được đặc xá tha tù trước thời hạn 9 tháng 7 ngày.

Những người vừa nhận quyết định đặc xá được cán bộ phân trại dẫn ra cổng, bàn giao cho gia đình.

Chàng thanh niên N.V.H, SN 1993, trú ở huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An không giấu được cảm xúc khi nhận được giấy chứng nhận đặc xá và căn cước công dân trên tay. H. cho biết mình rất hối hận vì hành vi mình đã gây ra. Vì mua bán 12kg pháo nổ mà H. phải nhận bản án nghiêm khắc của pháp luật là 12 tháng tù giam. “Tuổi trẻ sai lầm em phải trả giá. Một cái Tết xa nhà và những tháng ngày trong tù em thấm thía hơn hết sai lầm của minh. May mắn vào trại giam nhờ sự giáo dục, quan tâm giúp đỡ của cán bộ quản giáo nên em có động lực hơn để cải tạo. Em được đặc xá 1 tháng 18 ngày tù. Về đúng dịp Tết độc lập em cảm thấy vui lắm. Em sẽ cố gắng phấn đấu, rèn luyện trở thành một công dân có ích cho xã hội. Em xin cảm ơn các ban giám thị, cán bộ trại tạm giam trong thời gian thi hành án ỏ đây”, H. chia sẻ.

Những cái ôm chặt sau những ngày tháng xa cách gia đình.

Được gặp vợ con trước trại tạm giam Công an tỉnh Nghệ An, anh N.V.K, quê Hưng Yên không giấu được cảm xúc của mình chạy đến ôm chầm vợ. Vòng tay siết chặt là nỗi niềm sau bao ngày tháng chia xa gia đình. Vợ anh K. cũng rưng rưng khi nhìn thấy chồng giũ bỏ áo số về với gia đình. Người đàn ông này phạm tội Vi phạm các quy định về giao thông đường bộ. Anh bị tuyên án 5 năm tù giam. Nhờ sự nỗ lực phấn đấu, tu dưỡng sau một lần giảm án và đợt đặc xá này anh được giảm 2 năm tù trở về với vợ và hai con. Có lẽ giờ đây anh mới quý sự tự do và những giây phút hạnh phúc bên gia đình.

Anh K. cho biết mình cảm thấy có lỗi với vợ con. Chỉ vì sai lầm của mình mà anh khiến vợ con phải khổ nhiều. “Những ngày tháng ở trong trại giam tôi dằn vặt và day dứt lắm. Trở về cuộc sống mới có thể sẽ gặp nhiều khó khăn, tuy nhiên tôi sẽ cố gắng giữ mình, trở thành người có ích cho xã hội”, anh K. bùi ngùi chia sẻ.

Họ đã trở về trong vòng tay của người thân. Hy vọng họ sám hối và trở thành công dân có ích cho xã hội.

Đặc xá nhân dịp Quốc khánh 2/9 khẳng định chính sách khoan hồng nhân đạo của Đảng và Nhà nước đối với người phạm tội đang bị kết án phạt tù, qua đó, khuyến khích họ tích cực học tập, lao động, cải tạo, phấn đấu trở thành người có ích trong xã hội; động viên những người chưa được hưởng đặc xá lần này yên tâm cải tạo, phấn đấu, rèn luyện để sớm được hưởng sự khoan hồng trong những đợt đặc xá tiếp theo”. Dịp Quốc khánh này, Trại Tạm giam Công an tỉnh Nghệ An công bố Quyết định đặc xá cho 6 phạm nhân. Những phạm nhân được đặc xá lần này có mức án từ 12- 60 tháng, với các tội: Hủy hoại rừng; Buôn bán hàng cấm; Làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức; Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ; Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ; Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng. Đây là những phạm nhân trong quá trình chấp hành án đã có nhiều cố gắng, nỗ lực học tập, lao động, cải tạo tốt. Cùng với đó, có sự đóng góp quan trọng của đội ngũ cán bộ làm công tác quản lý, giáo dục phạm nhân tại Trại Tạm giam.

Tác giả: Hà Thị Hằng

Nguồn tin: nguoiduatin.vn