Những tướng, tá Công an hẩm hiu quan lộ vì “bảo kê” tội phạm

Thượng tá Cao Giang Nam bị tố bảo kê Đường Nhuệ: Ngày 28/4, công an tỉnh Thái Bình cho biết đã quyết định điều động, bổ nhiệm thượng tá Cao Giang Nam – Phó trưởng công an TP Thái Bình đến nhận công tác tại Phòng Tham mưu (PV01) công an tỉnh Thái Bình và giữ chức Phó trưởng phòng Tham mưu công an tỉnh. (Ảnh: Vietnamnet)