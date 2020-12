Your browser does not support the video tag.

Video: Những tràng pháo tay cuối cùng của khán giả dành cho nghệ sĩ Chí Tài. Nguồn: Phạm Thành Trung

Nghệ sĩ Chí Tài qua đời vì đột quỵ vào chiều 9/12. Lễ viếng được tổ chức tại Nhà tang lễ Quốc gia phía Nam (TP.HCM) ngày 12/12, chiều cùng ngày linh cữu được đưa ra sân bay Tân Sơn Nhất, về Mỹ theo nguyện vọng của gia đình.

Tác giả: Mộc Miên (T/h)

